Prześladowania zielonoskórych nie ustają. Aż trzeba było dać ostrzeżenie przed "Wicked"

W "Wicked" zielonoskórzy łatwo nie mają. W końcu mówimy tu o prequelu "Czarnoksiężnika z krainy Oz", w którym poznajemy losy Elfaby i Glindy. Bohaterki zaczynają jako przyjaciółki, ale po spotkaniu z czarnoksiężnikiem ich drogi zaczynają się rozchodzić. Glinda pragnie bowiem popularności i zrobi wszystko, aby ją zdobyć. Elfaba pozostaje natomiast wierna sobie i swoim wartościom, przez co nieraz jest wyśmiewana. Obie stopniowo wypełniają przeznaczenie, stając się Dobrą Czarownicą z Południa i Złą Czarownicą z Zachodu.



Jakby jakimś cudem ktoś nie wiedział, Elfaba ma zielony kolor skóry. Na złą drogę spychają ją dręczenia ze strony Glindy. British Board of Film Classification, organ odpowiedzialny za klasyfikację filmów w Wielkiej Brytanii uznał, że co poniektórzy widzowie mogą to źle odebrać. Żeby uniknąć problemów postanowił więc opatrzeć "Wicked" trigger warningiem. Mówiąc w skrócie, ostrzega on widzów, aby uważali na ukazane w produkcji przejawy dyskryminacji... zielonoskórych.