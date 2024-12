"Deadpool & Wolverine" ostro jechali po Disneyu, ale ten żart twórcy musieli usunąć

Kino superbohaterskie dawno nie miało takiego hitu jak "Deadpool & Wolverine". Fani tłumnie na niego popędzili, przez co produkcja Marvela stała się drugim największym przebojem tego roku. W światowym box offisie zebrała ona ponad 1,338 mld dol. Widzom bardzo więc przypadło do gustu bezpardonowe podejście twórców, którzy śmieją się ze wszystkiego i ze wszystkich. W końcu grany przez Ryana Reynoldsa bohater swoją markę zbudował właśnie na niegrzecznym humorze. Można było wręcz poczuć ulgę, że Disney jej nie przytępił.



Obawy, że Myszka Miki jednak zdecyduje się stępić Deadpoolowi pazur były jak najbardziej uzasadnione. W końcu to pierwsza odsłona przygód pyskatego najemnika, która należy do MCU, stawiającego dotychczas na rozrywkę z kategorią PG-13. "Deadpool & Wolverine" to natomiast twarda R-ka. Krew leje się więc na wszystkie strony, bohaterowie rzucają mięsem, a Ryan Reynolds ciśnie Hugh Jackmanowi, że ikonicznego X-Mena będzie grał do 90-tki.