Netflix skraca książkę Sapkowskiego i myślę, że to dobra decyzja

„Wiedźmin”, rzecz jasna, nie rośnie, ale wciąż jest chętnie oglądany. Oczywiście w jego ojczystym kraju, którego obywatele traktują oryginał jak świętość (nawet jeśli większość nigdy go nie czytała), a kolorowa obsada zawsze będzie kwitowana stwierdzeniem „na siłę” (może też paść coś o - sprawdźmy notatki - kulturowym marksizmie), obrażeni widzowie faktycznie są bardziej skłonni porzucić oglądanie. Pamiętajmy jednak, że za granicą lwia część odbiorców nie ma porównania i podchodzi do tematu mniej emocjonalnie. Wiem, pozwoliłem sobie na lekkie złośliwości, ale prawda jest taka, że podczas seansu 2. sezonu sam plułem jadem - to, jak oryginalna opowieść została tam potraktowana, woła o pomstę do Coram Agh Tera, Lwiogłowego Pająka.



Tak czy inaczej, jeśli chodzi o rachunki, Netflix wie, co robi. Choć tragiczny „Rodowód krwi” nie odniósł komercyjnego sukcesu, „Zmora Wilka” przypadła wszystkim do gustu, a pierwsze dwa sezony głównej serii cieszyły się rekordową oglądalnością. Produkcja znalazła za granicą wielu fanów (w tym tych, którzy nie czytali oryginału, więc łatwiej było im zaakceptować nawet najpaskudniejsze odstępstwa od źródła), a 3. sezon - będący zarazem pożegnaniem z Cavillem - również utrzymał się przez kilka tygodni w TOP 10 serwisu. Ted Sarandos, CEO Netflixa, wspomniał swego czasu, że jego serwis „nigdy nie skasował udanego serialu”. Warto pamiętać, że „udany” oznacza w tym kontekście taki, który jest oglądany przez wystarczająco wysoką liczbę subskrybentów. Tak jak ten o zabójcy potworów.



Czy decyzja wyjdzie na dobre również widzom? Tego przewidzieć nie sposób. Rosnący poziom wierności oryginałowi w 3. odsłonie może budzić nadzieje, ale pani Hissrich bardziej niż do entuzjazmu przyzwyczaiła nas raczej do rozczarowań.



Serialowe uniwersum wiedźmina zmierza do zamknięcia. Warto jednak pamiętać, że póki co w produkcji są jeszcze dwa inne tytuły z nim związane - miniserial o Szczurach oraz film anime „Wiedźmin: Syreny z głębin” autorstwa Studia Mir. Produkcja przeniesie na ekrany lub nawiąże do jednego z najbardziej lubianych - i, w mojej opinii, również najpiękniejszych - opowiadań z poprzedzających pięcioksiąg antologii: „Trochę poświęcenia”.



