Wyciekł opis sceny z 4. sezonu "Wiedźmina". W ten sposób twórcy mogą wyjaśnić zmianę wyglądu Geralta

Owa dziewczyna ma obsesję na punkcie pewnego „rycerza” oraz niejakiej „Lady Violi”. Co ważne, inne dziecko nazwa ją „Łokietkiem” (czyli „Squirt” - tak tłumaczono ten przydomek w anglojęzycznej wersji). Oznacza to zatem, że mamy do czynienia z Nimue - późniejszą Panią Jeziora, bruggeańską czarodziejką z futurospekcji. Była ona badaczką historii Geralta, Ciri i Yennefer. Wędrowny gawędziarz to z kolei Pogwizd (Stribog) - opowiadał on dzieciom historie o Geralcie, a jedną z jego słuchaczek była właśnie młodziutka Niue.



Łokietek chciała być jak Yennefer, co zainspirowało ją do późniejszego rozpoczęcia nauki w Aretuzie. Wszystkie te opowieści, a także pewne spotkanie, do którego doszło w czasie jej studiów, skłoniły później dziewczynę do zatrudnienia oniromantki - Condwiramurs Tilly - i walki o poznanie prawdy kryjącej się za starymi legendami.