Przez osiem lat sprawowała pieczę nad marką „Wiedźmin”. Teraz odchodzi z Netfliksa

Tymczasem 4. sezon „Wiedźmina” znajduje się w fazie przedprodukcyjnej - trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć w marcu, podczas gdy scenarzyści pracują już nad ostatnią odsłona. Na początku strajków WGA w maju 2023 r. sezon 5. miał już swój zarys, a 4. był w większości napisany. Wygląda na to, że plan nakręcenia tych serii jednej po drugiej pozostaje aktualny. Przewiduje on małą przerwę dla obsady i ekipy, będzie to jednak znacznie krótsza przerwa, niż zwyczaj.



Premiera nowej książki Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie planowana jest na zimę 2024/2025, a premiera animacji „Wiedźmin: Syreny z głębin” również odbędzie się pod koniec 2024 roku.



Czytaj więcej o wiedźminie na łamach Spider's Web: