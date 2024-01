Fishburne to fatalny wybór do roli Regisa - i nie chodzi tu o kolor skóry. Mam kilka ciekawszych propozycji

Zdaniem niektórych to właśnie "ideologia woke" (tak jakby oryginalny "Wiedźmin" nie był niespotykanie progresywny, tym bardziej jak na standardy gatunku i czasu powstawania) i złe decyzje castingowe wpływają na to, że serial jest już "martwy". Jasne, nie da się ukryć - Netfliksowa adaptacja się już poskładała, a odejście Henry'ego Cavilla tylko przypieczętowało ten fakt. Trudno jednak mówić o "martwym" serialu, gdy jego tytuł wciąż wywołuje szerokie dyskusje, a 3. sezon - mimo spadku oglądalności - cieszył się sporą popularnością, podbijał listę TOP 10 serwisu i przykuł przed ekrany ogrom odbiorców na całej planecie. Gdyby "Wiedźmin" przestał się opłacać, to Netflix po prostu by go anulował - jak wiemy, robi to bardzo często i nie ma problemu z kasowaniem tytułów znacznie lepiej ocenianych i cieszących się powszechną sympatią.



Faktem jest jednak, że po pewnym czasie od serialowego "Wiedźmina" odwróciło się mnóstwo widzów. Dlaczego? Pamiętajmy, że tytuł nie powstawał z myślą o Polaku, a globalnym odbiorcy - Netflix jest subskrybowany przez widzów na całym świecie, a adaptacja AS-a nie była przecież produkcją lokalną. Marketing i kwestie finansowe w oczywisty sposób wymagają większej różnorodności, co nie ma nic wspólnego z polityczną poprawnością. Widzowie z różnych stron świata nie zaczęli olewać tej produkcji dlatego, że ktoś zatrudnił ciemnoskórą osobę do jakiejś roli - przeciętny oglądacz albo ma to gdzieś, albo nawet nie czytał materiału źródłowego. Problemy tego serialu są inne: wygląda tanio i biednie, dialogi bywają infantylne, charaktery spłycane, a większość nowych i poprzerabianych wątków prezentuje poziom tak niski, że aż trudno zestawiać je z wizją AS-a.