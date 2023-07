Fani wściekają się, że Ciri zostanie najważniejszą postacią serialu "Wiedźmin". Od razu widać, że nigdy nie sięgnęli po książki

Posypały się gromy i wulgaryzmy. Że Bagiński odklejony, że Netflix nie rozumie. O ile jednak niechęć do serialu można wytłumaczyć na wiele sposobów, o tyle krytyka powyższego jest skutkiem zwykłej ignorancji i mody na hejt na serialowego wiedźmina. Każdy, kto sagę czytał, doskonale wie, że to właśnie Ciri wyrasta na główną bohaterkę oryginału. To właśnie o niej czytamy na początku "Krwi elfów" i w epilogu "Pani Jeziora". To właśnie księżniczka napędza całą opowieść, to ona staje się przyczyną konfliktów. To ją chce dopaść niemal każde ze stronnictw. Serial niczego w tej sferze nie zmienia i nie zmieni. A zresztą, o tym, kto odgrywa w serialu kluczową rolę, mówiło się od premiery 1. sezonu. W tej kwestii całość oddaje szacunek materiałowi źródłowemu.



W związku ze strajkiem scenarzystów i aktorów, 4. sezon "Wiedźmina" obejrzymy najwcześniej w 2025 roku.