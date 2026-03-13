Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot

Ładowanie...

Ostatnie epizody „Wiedźmina” z Liamem Hemsworthem w tytułowej roli znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie postprodukcji i mają trafić na Netfliksa jeszcze w 2026 r. Choć zapewne jeszcze trochę sobie na nie poczekamy (podejrzewam, że co najmniej do jesieni, choć kto wie), do sieci co i rusza trafiają owe informacje na ich temat.



Teraz dowiedzieliśmy się, że Paul Bullion ponownie wcieli się w rudowłosego wiedźmina Lamberta w finałowym sezonie, podobnie jak Zates Atour, który gra Coëna. Obaj pojawili się już w 4. odsłonie, jednak wcześniej potwierdzony był jedynie powrót Coëna w „piątce”. Teraz wiemy, że zobaczymy ich obu - prawdopodobnie podczas kluczowej bitwy.

Wiedźmin, sezon 5. Nieoczekiwane powroty i bitwa pod Brenną

Wygląda na to, że wiedźmini wezmą udział w bitwie pod Brenną. W serialu pojawi się też wreszcie Shani (Emily-Jo Young), a także Yarpen Zigrin, w którego wcieli się Jeremy Crawford.



Wielki powrót zaliczy też Joseph Payne, który ponownie zagra Jarre. To informacja o tyle zaskakująca, że po latach można by przypuszczać, iż postać, która pojawiła się wcześniej zaledwie w jednym odcinku, została już zapomniana i twórcy pewnie dadzą sobie z nią spokój. Przypomnę, że książkach Jarre również odgrywał istotną rolę podczas Bitwy pod Brenną - w „Pani Jeziora” część historii śledzimy z jego perspektywy.



Finałowe epizody powinny pomieścić wydarzenia znane z "Wieży Jaskółki" i "Pani Jeziora", czyli aż dwóch tomów sagi. Wygląda na to, że albo spora część materiału zostanie wycięta, albo doczekamy się dłuższej serii.

Wiedźmin 5: obsada

Liam Hemsworth

Freya Allan

Anya Chalotra

Joey Batey

Eamon Farren

Mimi Ndiweni

Mahesh Jadu

Anna Shaffer

MyAnna Buring

Royce Pierreson

Paul Bullion

Yasen Atour

Jeremy Crawford

Emily-Jo Young

Joseph Payne

Danny Woodburn

Michał Jarecki 13.03.2026 14:38

