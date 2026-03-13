REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot

Nowe wieści zza kulis ostatniego już, 5. sezonu „Wiedźmina”, który trafi na ekrany najpewniej pod koniec tego roku. Okazuje się, że twórcy jednak pokażą nam jedną z kluczowych bitew - i wezmą w niej udział nieoczekiwane postacie.

Michał Jarecki
wiedźmin sezon 5 serial netflix
REKLAMA

Ostatnie epizody „Wiedźmina” z Liamem Hemsworthem w tytułowej roli znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie postprodukcji i mają trafić na Netfliksa jeszcze w 2026 r. Choć zapewne jeszcze trochę sobie na nie poczekamy (podejrzewam, że co najmniej do jesieni, choć kto wie), do sieci co i rusza trafiają owe informacje na ich temat.

Teraz dowiedzieliśmy się, że Paul Bullion ponownie wcieli się w rudowłosego wiedźmina Lamberta w finałowym sezonie, podobnie jak Zates Atour, który gra Coëna. Obaj pojawili się już w 4. odsłonie, jednak wcześniej potwierdzony był jedynie powrót Coëna w „piątce”. Teraz wiemy, że zobaczymy ich obu - prawdopodobnie podczas kluczowej bitwy.

REKLAMA

Wiedźmin, sezon 5. Nieoczekiwane powroty i bitwa pod Brenną

Wygląda na to, że wiedźmini wezmą udział w bitwie pod Brenną. W serialu pojawi się też wreszcie Shani (Emily-Jo Young), a także Yarpen Zigrin, w którego wcieli się Jeremy Crawford.

Wielki powrót zaliczy też Joseph Payne, który ponownie zagra Jarre. To informacja o tyle zaskakująca, że po latach można by przypuszczać, iż postać, która pojawiła się wcześniej zaledwie w jednym odcinku, została już zapomniana i twórcy pewnie dadzą sobie z nią spokój. Przypomnę, że książkach Jarre również odgrywał istotną rolę podczas Bitwy pod Brenną - w „Pani Jeziora” część historii śledzimy z jego perspektywy.

Finałowe epizody powinny pomieścić wydarzenia znane z "Wieży Jaskółki" i "Pani Jeziora", czyli aż dwóch tomów sagi. Wygląda na to, że albo spora część materiału zostanie wycięta, albo doczekamy się dłuższej serii.

Wiedźmin 5: obsada

  • Liam Hemsworth
  • Freya Allan
  • Anya Chalotra
  • Joey Batey
  • Eamon Farren
  • Mimi Ndiweni
  • Mahesh Jadu
  • Anna Shaffer
  • MyAnna Buring
  • Royce Pierreson
  • Paul Bullion
  • Yasen Atour
  • Jeremy Crawford
  • Emily-Jo Young
  • Joseph Payne
  • Danny Woodburn
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
13.03.2026 14:38
Tagi:
Najnowsze
13:28
Różnorodna obsada ratuje kina. To nie "woke", to fakty
Aktualizacja: 2026-03-13T13:28:22+01:00
11:40
Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony
Aktualizacja: 2026-03-13T11:40:00+01:00
10:55
K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-03-13T10:55:07+01:00
9:26
Zendaya zastąpi Harrisona Forda. Zagra jego kultową rolę
Aktualizacja: 2026-03-13T09:26:11+01:00
8:58
Family Guy dostanie zupełnie nowy serial. Jego bohater i tak kradł całe show
Aktualizacja: 2026-03-13T08:58:50+01:00
18:33
Kiedy kolejne odcinki 8. sezonu Outlandera? Wielki finał blisko
Aktualizacja: 2026-03-12T18:33:00+01:00
17:37
Netflix zdecydował co dalej z Virgin River. Będzie kolejny sezon komfortowego serialu?
Aktualizacja: 2026-03-12T17:37:00+01:00
16:40
Obsada filmu Peaky Blinders jest niesamowita. Zwłaszcza jedno nazwisko
Aktualizacja: 2026-03-12T16:40:00+01:00
15:15
Genialna seria sci-fi staje się jeszcze lepsza. Nawet gwiazda w to nie wierzy
Aktualizacja: 2026-03-12T15:15:00+01:00
14:33
Trwają pracę nad nową częścią Obcego. Kto powróci do Romulusa 2?
Aktualizacja: 2026-03-12T14:33:00+01:00
13:30
McDonald's zrzuca bombę. Viralowa kanapka w Polsce?
Aktualizacja: 2026-03-12T13:30:19+01:00
12:46
Obsada One Piece jest genialna. Tak różnią się aktorzy od oryginału
Aktualizacja: 2026-03-12T12:46:00+01:00
12:25
Scarpetta od Prime Video ma świetną obsadę. Obejrzałem ten mroczny thriller
Aktualizacja: 2026-03-12T12:25:53+01:00
11:44
Czy powstanie Krzyk 8? Nowe informacje na temat filmu
Aktualizacja: 2026-03-12T11:44:52+01:00
10:32
Gala Oscarów z dodatkową ochroną. FBI ostrzega
Aktualizacja: 2026-03-12T10:32:02+01:00
9:36
Nowości Netfliksa na weekend. Wybitny film w ofercie
Aktualizacja: 2026-03-12T09:36:56+01:00
19:44
Vladimir ma szalone zakończenie. Twórczyni serialu wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-03-11T19:44:04+01:00
18:58
Mistrz koreańskiego kina wpędza widzów w pułapkę. Nie ma z niej wyjścia
Aktualizacja: 2026-03-11T18:58:34+01:00
15:44
Czy One Piece doczeka się 3. sezonu? Wszystko jasne
Aktualizacja: 2026-03-11T15:44:42+01:00
15:19
Co wiemy o 4. sezonie Stamtąd? Będzie bardzo brutalnie
Aktualizacja: 2026-03-11T15:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA