Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot
Nowe wieści zza kulis ostatniego już, 5. sezonu „Wiedźmina”, który trafi na ekrany najpewniej pod koniec tego roku. Okazuje się, że twórcy jednak pokażą nam jedną z kluczowych bitew - i wezmą w niej udział nieoczekiwane postacie.
Ostatnie epizody „Wiedźmina” z Liamem Hemsworthem w tytułowej roli znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie postprodukcji i mają trafić na Netfliksa jeszcze w 2026 r. Choć zapewne jeszcze trochę sobie na nie poczekamy (podejrzewam, że co najmniej do jesieni, choć kto wie), do sieci co i rusza trafiają owe informacje na ich temat.
Teraz dowiedzieliśmy się, że Paul Bullion ponownie wcieli się w rudowłosego wiedźmina Lamberta w finałowym sezonie, podobnie jak Zates Atour, który gra Coëna. Obaj pojawili się już w 4. odsłonie, jednak wcześniej potwierdzony był jedynie powrót Coëna w „piątce”. Teraz wiemy, że zobaczymy ich obu - prawdopodobnie podczas kluczowej bitwy.
Wiedźmin, sezon 5. Nieoczekiwane powroty i bitwa pod Brenną
Wygląda na to, że wiedźmini wezmą udział w bitwie pod Brenną. W serialu pojawi się też wreszcie Shani (Emily-Jo Young), a także Yarpen Zigrin, w którego wcieli się Jeremy Crawford.
Wielki powrót zaliczy też Joseph Payne, który ponownie zagra Jarre. To informacja o tyle zaskakująca, że po latach można by przypuszczać, iż postać, która pojawiła się wcześniej zaledwie w jednym odcinku, została już zapomniana i twórcy pewnie dadzą sobie z nią spokój. Przypomnę, że książkach Jarre również odgrywał istotną rolę podczas Bitwy pod Brenną - w „Pani Jeziora” część historii śledzimy z jego perspektywy.
Finałowe epizody powinny pomieścić wydarzenia znane z "Wieży Jaskółki" i "Pani Jeziora", czyli aż dwóch tomów sagi. Wygląda na to, że albo spora część materiału zostanie wycięta, albo doczekamy się dłuższej serii.
Wiedźmin 5: obsada
- Liam Hemsworth
- Freya Allan
- Anya Chalotra
- Joey Batey
- Eamon Farren
- Mimi Ndiweni
- Mahesh Jadu
- Anna Shaffer
- MyAnna Buring
- Royce Pierreson
- Paul Bullion
- Yasen Atour
- Jeremy Crawford
- Emily-Jo Young
- Joseph Payne
- Danny Woodburn
