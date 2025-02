Wiedźmin: Syreny z głębin – recenzja filmu Netfliksa. Jaskra zjedz, Geralta możesz zostawić

Czy białowłosy wiedźmin kiedyś odpocznie? Raczej nie. Był taki moment, kiedy wydawało się, że to możliwe. Kiedy? Wtedy, gdy CDP Projekt Red obiecywał, że 4. ich gra RPG opowie o innym zabójcy potworów. Można było w to uwierzyć, poparli to przecież świętej już pamięci „Gwintem” i „Wojną Krwi”. Netflix też miał swoje próby: nieudaną („Wiedźmin: Rodowód krwi”) i bardzo udaną, czyli „Wiedźmin: Zmora Wilka”. Ten ostatni był tak dobry nie tylko dzięki głębokiemu zrozumieniu wiedźmińskiego świata, ale też dlatego, że był świeży świeżością nowej historii.



„Wiedźmin: Syreny z głębin” niestety nie idzie drogą wyznaczoną przez „Zmorę wilka”. Ba, to adaptacja opowiadania „Trochę poświęcenia” i to adaptacja dość niezwykła. Zwykle bowiem, gdy filmowcy biorą na warsztat jakieś pisane dzieło kultury, to dopasowują go do nowego medium, obcinając ich zdaniem niepotrzebne wątki. Scenarzyści Mike Ostrowski i Rae Benjamin zdecydowali, że pomysły Sapkowskiego rozwiną, dodając do nich poważny polityczny konflikt.