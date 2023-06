Serial "Wiedźmin" wyjaśni podmiankę głównego aktora. Nie rozumiem po co

Nie chcę być zbyt emocjonalny, ale obecność Henry'ego Cavilla w tym serialu była wspaniałą przygodą i będzie nam go brakowało. Jednocześnie mamy bardzo, bardzo dobry plan, jak przedstawić nowego Geralta i naszą nową wizję na Geralta z Liamem. Nie wchodząc jednak w zbyt dużym stopniu w szczegóły, ponieważ mogłoby to się wiązać z ogromnym spoilerem, będzie to bardzo, bardzo bliskie metaideom zakorzenionym w powieściach, zwłaszcza w piątej księdze. (...) Wszystko będzie zgodne z mitologią świata. Bliskie temu, co zostało określone w powieściach - myślę, że będzie to naprawdę dobrze przedstawiona zmiana. Ale jednocześnie będzie to też nowy Geralt, nowa twarz dla tej postaci - myślę, że to naprawdę ekscytujące

- opowiedział Bagiński.