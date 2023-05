Dlaczego "Wiedźmin" nie kończy się wraz z odejściem Cavilla? Showrunnerka broni tej decyzji

Mieliśmy wybór i mogliśmy skończyć serial wraz z odejściem Geralta. Nie chcieliśmy tego robić. [...] Jeśli zastąpilibyśmy go innym Wiedźminem, za bardzo odeszlibyśmy od książek, a tego przecież też nikt nie chce. [...] Jesteśmy podekscytowani wyborem Liama. Nie będzie to dla niego łatwe, ale ma w sobie mnóstwo energii i też się ekscytuje. Dla nas to oczywiście zupełnie nowy rozdział i targają nami różne emocje. Koniec końców kochamy to, co robimy i będziemy to robić dalej

- mówi Lauren Schmidt Hissrich.