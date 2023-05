Gwiazda "Wiedźmina" twierdzi, że brak Henry'ego Cavilla nie wpłynie zbytnio na serial. Serio?

Ta wieść [o odejściu Cavilla] mnie zszokowała, bo zrobiliśmy z nim już trzy sezony. To oczywiście smutne, kończy się pewna epoka. Ale w porządku. Myślę, że to, co nadchodzi... czeka nas jeszcze wiele emocji. Jestem przekonana, że serial wciąż będzie wspaniały i cieszę się z tego, co zrobiliśmy dotychczas. To smutne, ale szczerze, nie sądzę, żeby miało zbytnio wpłynąć na sam serial. Mam poczucie, że to tak duża produkcja, jest w niej tyle różnych elementów... Po prostu będzie w porządku. To będzie łagodne przejście i [Hemsworth] wykona wspaniałą robotę.