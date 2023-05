Nowy thriller Netfliksa trzyma w napięciu do samego końca. Ten film jest naprawdę niezły

Podczas gdy Bodil zatrzymuje się w nadmorskiej posiadłości, Isabel rezerwuje noc w luksusowym hotelu, zostawiając przyjaciółce swój telefon, by jej mąż nie namierzył go w nieodpowiednim miejscu. Wieczorem Isa udaje się do klubu nocnego, a Bodil spędza noc w domku wraz ze swoim kochankiem. Kiedy następnego dnia dzwoni telefon Isy, okazuje się, że kobieta musi wrócić do domu szybciej niż planowała. Nie wsiada jednak do pociągu, który zarezerwował jej mąż, gdyż po południu na progu willi Bodil znajduje kałużę krwi. Gdy okazuje się później, że Isabel została zamordowana, Bodil odkrywa, że nie tylko ona uwikłała sieć kłamstw, ale również sama wpadła w jej pułapkę.