Ten serial od Disney+ wymaga od widzów stalowych żołądków. Jest krwawy, brutalny i wciąga bez reszty

Joe Petrus, główny bohater „Winnych”, żyje sobie jak pan - wiedzie piękne, wystawne, wymarzone życie. Jego dzieci i narzeczony nie wiedzą, że trzy lata wcześniej Joe brał udział w skoku, dzięki któremu teraz jego codzienność jest jak z bajki. Oczywiście, jak to często (zawsze?) bywa w takich produkcjach, przeszłość wreszcie upomni się o swoje.



W końcu konsekwencje tajemniczego przestępstwa doganiają Petrusa - okazuje się, że jego dawni współpracownicy padają trupem, mordowani jeden po drugim. Joe zaczyna zdawać sobie sprawę, że niebawem to on i jego bliscy mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Postanawia zatem uprzedzić zabójcę - wraca do Londynu, tropi byłych kolegów po fachu i próbuje odkryć, kto postanowił ich wszystkich wykończyć.



Czytaj więcej recenzji na łamach Spider's Web: