Ten film nie jest horrorem, ale mocno was przeorze. Znajdziecie go na HBO

Już na samym początku czujemy, że jest nie tak, gdy holenderski gospodarz - wiedząc, że znajoma z Danii jest wegetarianką - przygotowuje dla wszystkich mięso. Zapomniał że nie je mięsa? Niekoniecznie, lecz ani Louise, ani jej mąż nie protestują, gdy gospodarz z Holandii częstuje ich kawałkiem. "Goście" to przede wszystkim intensywny i sugestywny film o manipulacji oraz (nie)umiejętności stawiania granic. Choć trzeba napisać, że gospodarze najpierw te granice testują, a potem stopniowo je przekraczają - powoli, lecz konsekwentnie.



Zaczyna się na ignorowaniu faktu, że znajoma nie je mięsa, potem mamy wchodzenie do łazienki bez pukania, gdy goście są pod prysznicem lub wykonują poranną toaletę, myjąc zęby. Pojawia się też dyskomfort Duńczyków w związku z nadmiernym okazywaniem uczuć holenderskich znajomych w tańcu, niespodziewana zapłata Duńczyków za kolację, czy też irytacja, bo gospodarz w samochodzie puszcza zbyt głośną muzykę, a do tego jedzie po kieliszku. Mimo czerwonych flag, duńska para właściwie nic nie mówi, a przede wszystkim nie mówi nie.



Gdy wydaje się nam, że w pewnym momencie goście poszli po rozum do głowy i opuszczą posiadłość gospodarzy, tamci ich urabiają, tłumacząc, że muszą zostać, bo "to będzie piękny dzień". Od tamtego momentu zaczyna się jazda bez trzymanki. Atmosfera coraz bardziej gęstnieje, liczba okrutnych zachowań gospodarzy w stosunku do gości zwiększa się i wiadomo, że zaraz stanie się coś złego. Jest mrocznie, niepokojąco, a na końcu krwawo i.... biblijnie. Co ciekawe, niemal przez cały seans nie widzimy żadnej krwi czy fizycznych okrucieństw, a jednak film ogląda się niczym rasowy horror, z ogromnym napięciem, ale nawet przerażeniem.