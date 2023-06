Właściciele praw do "Władcy Pierścieni" są w tarapatach. Co dalej z zapowiedzianymi filmami?

W oświadczeniu jest co prawda mowa o zamykaniu należących do Embracer Group studiów, a co za tym idzie zwalnianiu pracowników i anulowaniu lub wstrzymaniu prac nad grami, ale chęć rozwijania posiadanych franczyz wskazuje, że tytuły osadzone w Śródziemiu są bezpieczne. To samo tyczy się zapowiedzianych filmów z uniwersum "Władcy Pierścieni" - do tej pory wiadomo jedynie o nadchodzącym "Lord of the Rings: The War of Rohirrim", ale firma mówiła już o chęci dalszego eksplorowania kinowego uniwersum Tolkiena.