To pewne: będą nowe filmy w świecie "Władcy Pierścieni". I nie, nie robi ich Amazon

Dyrektor Warner Bros. Discovery, David Zaslav, oficjalnie poinformował, że zawarto wieloletnią umowę z gigantem rynku gier wideo, Embracer Group AB, który to w ubiegłym roku nabył prawa do tworzenia sztuk teatralnych, atrakcji w parkach rozrywki, towarów promocyjnych, gier i filmów opartych na prozie J.R.R. Tolkiena - „Władcy Pierścieni” i „Hobbicie”. Dzięki temu doczekamy nowych pełnometrażowych produkcji osadzonych w Trzeciej (nie Drugiej, jak serial Amazona) Erze Śródziemia. Póki co nie znamy żadnych szczegółów - nie wiemy, o czym miałyby opowiedzieć ani czy w ich powstawanie będzie w jakikolwiek sposób zaangażowany reżyser Peter Jackson. A jednak, co ciekawe, twórca zdążył już skomentować te wieści.