Wniósł na Rysy 50-kilogramowy głaz, grozi mu kara. Wcześniej jego wyczyn chwalił znany youtuber

O zachowaniu bezpieczeństwa w górach można mówić i mówić, a i tak pewnego dnia w drodze na Śnieżkę minie się turystykę schodzącą z góry w słomkowych klapkach, a zdobywając Kasprowy spotka się hasające po szklaku dzieci w balerinach i trampkach. Odpowiednia postawa podczas górskich wycieczek to nie tylko porządne obuwie czy ubiór dostosowany do pogody, ale również stosowanie się do zaleceń TOPR-u, który dba o bezpieczeństwo turystów na szlaku. Zapomniał o tym najwyraźniej Wojciech Sobierajski, sportowiec, który - zamiast pokazać swoim obserwatorom, że wycieczka w góry to nie jest zabawa - naraził siebie i innych na niebezpieczeństwo, wnosząc na Rysy 50-kilogramowy kamień.



