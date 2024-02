Serial akcji HBO Max wjechał na Netfliksa. W Polsce stał się hitem

"Wojownik" to opowieść o młodym mistrzu sztuk walki, który w drugiej połowie XIX w. w tajemniczych okolicznościach przybywa z Chin do San Francisco. Tam zaczyna pracę dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych Chinatown, wplątując się tym samym w wojnę między azjatyckimi gangami. Przeżyć pomagają mu pięści równie twarde co stopy. To za ich sprawą wypracował sobie sympatię tak widzów, jak i krytyków. Na Rotten Tomatoes serial posiada aż 93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.



Pomimo sukcesu artystycznego HBO Max nie chce już "Wojownika". Po 2. sezonie przejęło produkcję od Cinemax i zrealizowało jej kolejną odsłonę. Niedawno platforma postanowiła jednak ją skasować. Wtedy cały na biało wszedł Netflix, który na mocy kontraktu z Warner Bros. Discovery (właścicielem HBO Max) otrzymał prawa do dystrybucji dotychczasowych odcinków serialu. Pojawiły się w serwisie dosłownie chwilę temu.



