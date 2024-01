"Griselda" udowadnia, że kobiety nie muszą być twarde na siłę, by powstał mocny serial

No nie. Griselda Blanco była sprytna i bezlitosna w prowadzeniu swojego biznesu, a przy tym musiała dbać o dobro swoich synów. Twórcy bezbłędnie pokazali w serialu dwie twarze La Madriny - kobieta z jednej strony potrafiła pociągnąć za spust bez mrugnięcia okiem, a z drugiej - złamać się, wyciągnąć na wierzch swoje emocje w związku z tym, że tak naprawdę została pozostawiona sama sobie. Musiała jednocześnie myśleć o swoich synach i jakkolwiek spełniać się w roli matki, by dbać o swoją rodzinę.



Sofia Vergara jako Griselda Blanco wypadła świetnie. Sprawdziła się jej interesująca uroda i charakteryzacja (w tym miejscu chapeau bas dla charakteryzatorów i scenografów za dbałość o szczegóły podczas odtwarzania realiów lat 70. i 80.), a jej wewnętrzne rozterki i sceny akcji ogląda się z zapartym tchem. Wszystko to sprawia, że można pokusić się o stwierdzenie, iż "Griselda" to nie tylko "żeńska wersja" serialu "Narcos", a odrębna historia o kobietach, które w męskim świecie musiały uciekać się do tych mniej lub bardziej legalnych sposobów, by o siebie zawalczyć.



