Najlepszy serial akcji powrócił na HBO Max po długiej przerwie. Sprawdziłem, czy wciąż ma "to coś"

„Wojownik” wciąż się rozwija - to, co robił świetnie w poprzednich odsłonach, teraz zdaje się wcielać w życie jeszcze sprawniej. Serial Maxa płynnie łączy jakościowe kino akcji (sceny potyczek w nowej odsłonie prezentują się jeszcze lepiej, a bohaterowie kładą na łopatki zastępy wrogów na jeszcze więcej pomysłowych, brutalnych sposobów) ze społecznymi komentarzami. Umiejętnie odbija współczesność w XIX-wiecznym zwierciadle, odnosząc się m.in. do wzmożenia antyazjatyckich postaw po pandemii Covid-19. Co ważne, nie czyni z Chińczyków jedynych ofiar - pokazuje różne perspektywy, rozwija motywacje innych frakcji (Irlandczycy z klasy robotniczej, skorumpowani policjanci) i pochyla się nad źródłami ich postaw. Opowiada o rosnącej frustracji, będącej efektem wyzysku klasy robotniczej; nie boi się eksploatować mniej chlubnych aspektów historii USA. I robi to wszystko dobrze.



Czuć, że dynamika władzy w mieście wkrótce może diametralnie się zmienić; chwilowe załagodzenie stosunków między rodzeństwem sugeruje ciszę przed burzą. Tym bardziej, że lojalność Ah Sahma i Li Yonga wystawiana jest na próbę. Trudno przewidzieć, co pokażą nam kolejne cztery odcinki - póki co jednak wszystko wskazuje na to, że „Wojownik” powrócił silniejszy (to znaczy: lepszy) niż kiedykolwiek przedtem. Andrew Koji zdaje się czuć w swojej roli lepiej niż we własnej skórze; w żadnej produkcji z jego udziałem nie widziałem takiej werwy i żywiołowości, które po zakończeniu potyczki przeistaczają się w zdystansowaną, chłodną pewność siebie. Nie zamierzam porównywać żyjących aktorów do zmarłych legend (tym bardziej, że ci artyści nie mają ze sobą wiele wspólnego), jestem jednak zdania, że kamera wydobywa z Kojiego to, co zdawała się wydobywać z oryginalnego twórcy tego projektu: samego Bruce’a Lee. A co najważniejsze, nad „Wojownikiem” wciąż unosi się duch uwielbianego przeze mnie „Banshee”. Oby przyszłość dała nam kolejne tytuły w tym klimacie.