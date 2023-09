Gdzie oglądać najlepsze seriale wojenne HBO? No przecież wiadomo, że na Netfliksie

Jak to tak? Seriale HBO na Netfliksie? To już nie mogłyby zostać na HBO Max? Spokojnie, na razie nie ma informacji, żeby "Pacyfik" czy "Kompania braci" miały w najbliższym czasie zniknąć z platformy Warner Bros. Discovery. Po prostu będzie można je również obejrzeć u konkurencji. Sprzedając na nie licencje, słynący ze swej niechęci do streamingu szef WBD David Zaslav próbuje dodatkowo zarobić na ich popularności, bo przecież rynek VOD ostatnio cienko przędzie.



Co prawda przecieraliśmy oczy z niedowierzania, kiedy gruchnęła informacja, że Warner Bros. Discovery zamierza sprzedawać licencje na swoje tytuły konkurencji, ale to już się od pewnego czasu dzieje. W Polsce w połowie zeszłego miesiąca na Netfliksa wpadli gracze z Dwayne'em "The Rockiem" Johnsonem. Seriale wojenne HBO dołączą do nich pod koniec przyszłego tygodnia.



