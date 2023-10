Są takie kampanie jak „Bierze cię WK_RW?” Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, „Cicho już byłyśmy” Stowarzyszenia Inicjatywy Wschód, czy „Kobiety na Wybory” Fundacji Sukces Pisany Szminką. W sieci chodzą poruszające spoty profrekwencyjne Łódzkich Dziewuch czy Fundacji Wolne Sądy. Widać, że kobiety się absolutnie mobilizują i biorą udział w różnych programach szkoleniowych, pozwalających nabrać kompetencji do aktywności w polityce i w życiu publicznym, również do startu w wyborach. Kobiety mają już dość tego, że to faceci o nich decydują.



Mężczyźni kompletnie nie czują ich problemów i wciąż wielu z nich niekoniecznie chce dla nich takich samych praw, bo jak pokazują badania tylko 52 proc. z nich uważa, że trzeba zrównać płace kobiet i mężczyzn, co powinno być w XXI wieku oczywistą sprawą, bo niby dlaczego kobieta ma zarabiać mniej na tym samym stanowisku? Im więcej kampanii profrekwencyjnych, tym lepiej, bo docierają do różnych kobiet i różnych środowisk, a o to przecież chodzi, żeby dotrzeć do jak największej liczby kobiet i trafić z przekazem do tych niezdecydowanych.



Bo tych zdecydowanych, tych, które były m.in. na Marszu Miliona Serc, nie trzeba namawiać. One na pewno pójdą na wybory. Chodzi o to, by poruszyć te, które uważają, że ich głos nie ma znaczenia i niczego nie zmieni. W naszej kampanii mówimy kobietom: To nieprawda, że nie znacie się na polityce. Wiecie co jest dla was i waszych rodzin dobre. Dziś możecie zdecydować o swojej przyszłości. Jest was dużo i jest w was moc i siła. To wy możecie naprawdę zmienić ten kraj. Dodatkowe dwa miliony kobiet, które dotąd nie głosowały mogą przesądzić o tym jaka będzie Polska po wyborach

