Wardęga komentuje podejrzany film z wyjaśnieniami Stuu. "Sporo elementów budzi wątpliwości"

W nagraniu Stuu podkreślił, że nigdzie nie uciekł, jak to jest przedstawiane w mediach, a w pewnym momencie myślał nawet o tym, by wrócić do internetu. Powiedział również, że nie dostał możliwości ani od Kuby Wątora, ani od Sylwestra Wardęgi, ani od Konopskyy'ego, aby skomentować sprawę i dodać do niej swoje wyjaśnienia. "Martwię się o swoje życie" - wyznał, podkreślając, że film zostanie opublikowany tylko w momencie, gdy wydarzy mu się coś złego.