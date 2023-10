Team X nadszarpnięty przez Pandora Gate. Co dzieje się z członkami projektu?

"Przemyślany" to jednak zdecydowanie nie przymiotnik, który opisywałby Monikę Kociołek. A to dlatego, że Monika Kociołek zaliczyła już wiele głupich wpadek, z których później musiała się tłumaczyć. Jedną z najgłośniejszych była sytuacja, kiedy wraz z Karolem Pieszko udała się do restauracji, gdzie jej kolega nie wykazał się kulturą najwyżej klasy, za co na ich oboje wylało się wiadro hejtu. Mimo mniejszych lub większych dram, Kociołek należy jednak do tej nieszkodliwej grupy z Teamu X i, podobnie jak Julia Żugaj, nie została połączona z Pandora Gate.