Wojewódzki w żenujący sposób dowcipkuje z Pandory Gate: "Ty, ja jednak wolę starsze"

To nie pierwszy raz, gdy Wojewódzki w dość osobliwy i żenujący sposób odnosi się do Pandory Gate. Tuż po jej wybuchu, gwiazdor TVN zdecydował się wrzucić do sieci swoje stare zdjęcie z podpisem: " Rok 1993. On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat". Za ten wpis Wojewódzkiego skrytykowała Maja Staśko. Osoby publiczne mogą wzmocnić głos ofiar, oddać im przestrzeń, godność i sprawczość, zachęcić inne do opowiadania o krzywdach. Mogą też zrobić pranka, zbaitować, podważyć zaufanie do ofiar i wykorzystać to do promocji swojego programu - komentowała oburzona.