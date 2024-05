Świetny aktor z „Yellowstone” zagra teraz w „Tulsa King”

W Tulsie zrobi się naprawdę gorąco. Dwight, grany przez Sylvestra Stallone, będzie musiał zmierzyć się z nowym zagrożeniem. Tym trudniejszym niż to, co do tej pory spotkał, bo będzie to zagrożenie płynące z samego miasta. Neal McDonough wcieli się bowiem w drapieżnego i bardzo wpływowego przedsiębiorcę. I to takiego, który nie boi się ubrudzić sobie rąk.