Na taki serial czekałem. Sylvester Stallone kopie w nim tyłki, jak za dawnych lat

25 lat - tyle w więzieniu spędził główny bohater. Poświęcił jedną trzecią swojego życia, aby chronić mafijną rodzinę. Wyrok mógł zostać skrócony, ale on nie puścił pary z ust. Nagrodą za lojalność jest jednak zesłanie do jakiegoś wygwizdowa. Dla Dwighta Manfrediego jest to policzek. Czuje się poniżony, ale zamierza pokazać, że wciąż jest ważną częścią przestępczej organizacji. Kiedy więc przybywa do tytułowej Tulsy, od razu bierze się do roboty. Zaczyna szukać sposobu na nielegalny zarobek. Najpierw musi jednak zrozumieć, jak bardzo zmienił się świat w czasie jego pobytu za kratkami.



"Tulsa King" czerpie co prawda z historii self-made man w stylu "Człowieka z blizną" i gangsterskich sag ala "Ojciec chrzestny". Nie spodziewajcie się jednak epickiej opowieści o budowaniu zbrodniczego imperium. Taylora Sheridana nie interesuje fabularny rozmach. Kilka niekoniecznie skomplikowanych wątków to dla niego wystarczająco, aby utrzymać widzów przed ekranem przez dziewięć odcinków. Dlatego mamy do czynienia z serialem prostym jak łamanie dłużnikom palców.