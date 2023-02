Nie "Halo", nie "1923". Ten serial jest "Grą o tron" od SkyShowtime

Nowy serwis VOD w Polsce wystartował z przytupem. SkyShowtime dostępny jest w cenie 24,99 zł miesięcznie, ale pierwsi klienci będą płacić za dostęp do bazy jedynie 12,49 zł co miesiąc. Potwierdziły się co prawda doniesienia, że filmy i seriale nie będą na start dostępne w 4K, ale twórcy obiecują, że to się zmieni. Do tego wbrew plotom już na start jest dostępna aplikacja na Smart TV od Samsunga z systemem Tizen.



