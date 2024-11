Ten serial okrzyknięto nowym "Yellowstone". Jest nawet jeszcze lepszy

Jak Taylor Sheridan to wiadomo - "Yellowstone". To jego najgłośniejszy serial. Ale twórca wciąż pracuje nie tylko nad poszerzaniem jego uniwersum, ale też niepowiązanymi z nim produkcjami. Mamy "Mayor of Kingstowna", mamy "Special Ops: Lioness", mamy "Tulsa King" (coś pominąłem?) i teraz dostaliśmy jeszcze "Landmana: Negocjatora", który z miejsca przypadł widzom do gustu. Takiego hitu Paramount (streaming i telewizja) nie miał od dwóch lat, a jego premiera na Paramount+ cieszyła się wzięciem, jakiego nie miał żaden inny tytuł oryginalny platformy.



"Landman: Negocjator" to historia Tommy'ego Norrisa - faceta od brudnej roboty w M-Tex Oil. Dzięki niemu dowiadujemy się, jak bezlitosny jest biznes wydobycia ropy. Zawieszony gdzieś między światami bogatych przedsiębiorców i rougnecków (pracowników platform wiertniczych), musi dbać o dobre imię swojej firmy, mierząc się z przestępcami, państwowymi służbami i ekologami. Brzmi znajomo? Tak, jest to serial bardzo podobny do "Yellowstone". Z tym że rozgrywa się w Texasie.