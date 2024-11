Jak podaje The Hollywood Reporter, Paramount+ zapiera się, że "Landman: Negocjator" dołączył do "Tulsa King" i "1923", wdzierając się do czołówki najpopularniejszych seriali platformy. Serwis nie podaje co prawda konkretnych liczb, ale w samym streamingu najnowsza produkcja Taylora Sheridana nie ma sobie równych. Według serwisu już po trzech dniach przyciągnęła większą liczbę użytkowników niż jakikolwiek inny tytuł oryginalny w Stanach Zjednoczonych.