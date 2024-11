Widzowie mają dość "Yellowstone". Twórcy "marnują czas na pierdoły"

Po premierze 9. odcinka 5. sezonu "Yellowstone" w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze, że "to nie to samo", "to nie ma sensu", "już nie będę tego oglądać". Co prawda wcale tak wiele tych narzekań nie było, a co więcej okazywały się one całkowicie nieuzasadnione. Teraz sprawa ma się nieco inaczej. Po kolejnym epizodzie sagi Duttonów krytyka wezbrała na sile. Widzowie są wściekli na rozwiązania fabularne, na jakie postawił Taylor Sheridan.



UWAGA! Dalsza część tekstu zawiera SPOILERY z 9. i 10. odcinka 5. sezonu "Yellowstone".



Już poprzedni odcinek nieco się rozjeżdżał. Wszytko przez odejście Kevina Costnera. Z jednej strony Taylor Sheridan uśmiercił Johna Duttona, a z drugiej w ogóle się tym nie przejmował. W 10. epizodzie 5. sezonu "Yellowstone" poszedł nawet krok dalej. Składa się on z dwóch części, z czego pierwsza jest retrospekcją, a druga - akcją właściwą. Z tym że nie są w jakikolwiek sposób rozdzielone. A to widzów nie tylko zdezorientowało, ale też wkurzyło.