"Landman" jest jak "Yellowstone" w Teksasie. Parzy więc jeszcze mocniej - oceniamy nowy serial SkyShowtime

Zielone tereny Montany zmieniają się w wypalone słońcem piaski południowo-zachodniego Teksasu. Ranczo zastępuje przedsiębiorstwo naftowe, a cowboyów - roughnecki (pracownicy platform wiertniczych). Zasady pozostają jednak te same, co w "Yellowstone". W "Landmanie: Negocjatorze" Taylor Sheridan (wspomagany przez Christiana Wallace'a) znowu daje wyraz swojej niechęci do rozwoju cywilizacyjnego, biurokratów, irytujących młodych ludzi i prawa, zawsze stojącego po niewłaściwej stronie. Trudno jego nowy serial nazwać jednak powtórką z rozrywki.



Główny bohater nosi co prawda kowbojski kapelusz, ale Johnem Duttonem na pewno nie jest. To nie do niego należy przedsiębiorstwo naftowe, bo swoje stracił. Teraz jest rozwiedzionym alkoholikiem zadłużonym na pół miliona. A i tak, jak sam przyznaje, należy do szczęśliwców. Jest facetem od brudnej roboty w M-Tex Oil - firmy eksploatującej złoża ropy w Permian Basin, obszarze uznawanym za najbardziej wydajne pole naftowe w Stanach Zjednoczonych. Każdy dzień w pracy, nawet piątek to dla Tommy'ego Norrisa poniedziałek.