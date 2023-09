Kevin Costner nie chciał końca "Yellowstone"? Aktor zapowiada pozew przeciwko producentom

Dla fanów "Yellowstone" to Kevin Costner stał się czarnym charakterem tej historii. Wszyscy myśleli, że to on doprowadził do końca serialu. Jak podaje Deadline, sam zainteresowany zdradził podczas zeznań w swojej sprawie rozwodowej, że to nie do końca prawda. Przystąpił bowiem do negocjacji w sprawie 6. i 7. sezonu, za które - podobnie jak za 5. odsłonę - miał dostać po 24 mln dolarów. "Pojawiły się różnice w kwestiach artystycznych. Próbowałem rozwiązać spór, ale oni odeszli od stołu" - powiedział.