Jeśli masz obejrzeć jeden serial na SkyShowtime, niech to będzie ten western. Jest świetny

Jest sobie ranczo w Montanie prowadzone przez twardego ziemskiego posiadacza - Johna Duttona. Jest bezwzględny, jakby utwardzony wielopokoleniową walką o to, aby te tereny pozostały w rękach jego rodziny. Jest gotów zapłacić za to najwyższą cenę, wliczając w to życie swoje i swoich bliskich. I choć jego cel jest wyraźny, to powoli zaczyna gubić powód swojej walki. Jego dzieciaki nie do końca chcą lub potrafią zająć się jego spuścizną, a na dodatek prowadzą ze sobą ciągłą wojnę. Tymczasem na ranczo dybie ambitny indiański polityk, a deweloperzy i inwestorzy najchętniej widzieliby tę ziemię zabudowaną blokami, kurortami i lotniskami.