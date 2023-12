Nowy Spider-Man od MCU pojawi się w przyszłym roku. Co już wiemy o produkcji?

"Your Neigborhood Spider-Man" zadebiutuje na Disney+ w przyszłym roku. W nadchodzących miesiącach na platformie należy spodziewać się również premier pozostałych zapowiedzianych animacji MCU, takich jak "Eyes of Wakanda" ze świata Czarnej Pantery, czy wyczekiwanego od dawna "X-Men '97". 2. sezon "What if...?" pojawi się natomiast w serwisie jeszcze w tym miesiącu.



Premiera 2. sezonu "What if...?" 22 grudnia na Disney+.