Nowy Spider-Man będzie czarny i mroczny. Zadba o to gość od Punishera

Chociaż za powstanie Spider-Mana odpowiada wydawnictwo Marvel, to prawa do ekranizacji przygód tej postaci lata temu wykupiła wytwórnia Sony. Na mocy umowy z Disneyem użyczyła Petera Parkera na potrzeby MCU, gdzie zagrał go Tom Holland, ale firma ani myśli wypuszczać z rąk pajączka znoszącego złote jajeczka. W produkcji jest kilka filmów i seriali na podstawie komiksów o tym bohaterze, a jednym z najlepiej zapowiadających się jest „Spider-Man Noir”.