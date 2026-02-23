Niby Rycerz Siedmiu Królestw, a jednak jest ich dziewięć. O co tu chodzi?

Ładowanie...

Wraz z 6. odcinkiem skończył się 1. sezon „Rycerza Siedmiu Królestw” - wspaniałego, entuzjastycznie przyjętego przez widzów i media spin-offu „Gry o tron”. To była piękna przygoda i miejmy nadzieję, że jej kontynuacja faktycznie nadejdzie tak szybko, jak wstępnie planuje HBO.



Serial poniekąd podtrzymał tradycję wielu sezonów „Gry o tron” - to przedostatni odcinek serii był tym najintensywniejszym, w którym padła też trupem ważna postać. Finał jest natomiast spokojnym domknięciem rozdziału: historii narodzin nowego wędrownego rycerza, początku jego legendy, pierwszego godnego pieśni wydarzenia z jego udziałem oraz rozkwitnięcia pięknej przyjaźni między ser Duncanem Wysokim a jego giermkiem, Jajem, czyli księciem Aegonem V Targaryenem.



Pod koniec epizodu bohaterowie wyruszają ku kolejnej wspólnej przygodzie, za swój cel obierając Dorne. Wówczas wywiązuje się między nimi krótka wymiana zdań na temat ziem Westeros.

Rycerz Siedmiu Królestw - a może jednak Dziewięciu?

Jajo zwraca uwagę nieświadomemu Dunkowi, że - mimo nazwy - w istocie królestw jest dziewięć, nie siedem. Niewyedukowany - w przeciwieństwie do swojego małego pomocnika - ser Duncan jest w szoku i początkowo nie dowierza. Gdy jednak Jajo wymienia mu kolejne krainy, okazuje się, że rzeczywiście ich liczba przekracza siedem. O co tu chodzi?

Siedem Królestw to całe państwo znajdujące się na Westeros - kontynencie. Włada nim król zasiadający na Żelaznym Tronie w Królewskiej Przystani, obecnie Daeron II Targaryen zwany Dobrym. Tradycyjna nazwa „Siedem Królestw” pochodzi jeszcze sprzed czasów Aegona Zdobywcy, pierwszego Targaryena, który podbił kontynent i zjednoczył ówczesnych siedem niezależnych krain. W czasach „Rycerza” czy „Gry o tron” - istniało już dziewięć odrębnych regionów.



Gdy Aegon użył smoków, by zdobyć siedem niezależnych krain i stworzyć swoje ogromne imperium, połączył ze sobą lenna: Królestwo Północy, Królestwo Wysp i Rzek, Królestwo Doliny, Królestwo Skały, Królestwo Reach oraz Królestwo Krain Burzy. Księstwo Dorne - siódme - dołączyło do pozostałych dopiero dwa wieki później, w drodze dyplomacji.



Później, choć nazwa „Siedem Królestw” się utrzymała, polityczna struktura kraju składała się z dziewięciu głównych regionów. Są to: Północ, Dolina Arrynów, Zachód, Żelazne Wyspy, Dorzecze, Krainy Burzy, Reach, Dolina Arrynów, Dorne oraz Ziemie Korony (czyli region wokół Królewskiej Przystani stworzony po podboju). Jak widać, dla wielu mieszkańców Westeros fakt ten może okazać się zaskakujący.

Michał Jarecki 23.02.2026 14:36

