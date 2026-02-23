Netflix pokazał pośmiertną rozmowę z Ericem Dane'em. Zalewałem się łzami

Ładowanie...

Eric Dane był aktorem, któremu nie straszne było ani kino, ani telewizja. Wystąpił w takich filmach jak "X-Men: Ostatni bastion", "Ocean strachu 2", "Burleska" czy "Bad Boys: Ride or Die". W dużej części jednak dał się zapamiętać dzięki swoim kultowym kreacjom w serialach: zwłaszcza jako dr Mark Sloan w "Chirurgach", Tom Chandler w "Ostatnim okręcie" i (zwłaszcza dla współczesnej publiczności) jako Cal Jacobs w "Euforii". Oprócz bogatej kariery aktorskiej Dane zmagał się z uzależnieniami od używek, a także depresją.

Ostatnie słowa Erica Dane'a na Netfliksie. Warto ich wysłuchać

Bardzo szybko po śmierci Dane'a na Netfliksie ukazał się tytuł "Famous Last Words: Eric Dane". Wielu odbiorców to zaskoczyło, niektórzy pomyśleli nawet, że platforma bezczelnie skapitalizowała tragedię związaną z uwielbianym aktorem. Prawda okazała się inna: moment publikacji tej rozmowy był jak najbardziej świadomy, a sam wywiad przeprowadzony z myślą i wiedzą Erica Dane'a, że świat zobaczy go dopiero wtedy, gdy jego już nie będzie.

Rozmowę z Ericem Dane'em można obejrzeć na Netfliksie, choć zastrzegam: póki co nie jest ona dostępna z polskimi napisami - na razie jedynie z angielskimi. Trwa ona około 50 minut i zdaje się, że to format jak najbardziej wystarczający i wyczerpujący. Jest coś niezwykle ciężkiego i przytłaczającego w oglądaniu ostatniego wyznania ze strony kogoś, kto wie, że jego koniec jest bliski i nie doczeka wielu rzeczy i wydarzeń w życiu swojej rodziny, zwłaszcza swoich córek: Billie i Georgii. Dziewczynki, podobnie jak związek Dane'a z ich matką Rebeccą Gayheart, to jeden z ważniejszych tematów rozmowy z Bradem Falchukiem.



Żeby jednak było to jasne: to nie jest wywiad, w którym aktor próbuje jakkolwiek wybielać negatywne momenty z własnej przeszłości. To naprawdę szczera rozmowa, w której nie brakuje trudnych tematów: od mierzenia się z chorobą, po dawne nałogi, czy dzieciństwo, które miało znaczący wpływ na późniejszy rozwój młodego Erica. Niezwykłe jest również to, jak Dane zdobywa się na momenty humoru, uśmiechu, ciepłych wspomnień, które prawdopodobnie dawały mu siłę i podtrzymywały go w ostatnich chwilach. Nie chcę nawet myśleć o emocjonalnym ciężarze świadomości zbliżającego się własnego odejścia, z jakim musiał zmagać się aktor, ale widać z rozmowy, że ma poczucie tego, że zrobił to, co mógł, najlepiej jak umiał: wkładał dużo pracy w aktorstwo, był obecnym ojcem. Odchodzi przekonany, że choć nie zawsze było kolorowo, starał się.



Warto również oddać tutaj szacunek prowadzącemu, Bradowi Falchukowi. Umówmy się: przeprowadzanie takich wywiadów jest niewątpliwym psychicznym wysiłkiem. Z perspektywy dziennikarza cieszy mnie, jak wyglądała ta rozmowa. Widać było, że panów łączy sympatia, która jednak w żadnym z momentów nie wykluczała się z zadawaniem niełatwych, osobistych pytań. To nie był żaden pojedynek, czy demonstracja wyższości. Falchuk słuchał Dane'a uważnie, traktował go z szacunkiem i godnością, naraz powagą i - kiedy był na to dobry moment - luzem.



Prawdopodobnie najważniejszym i zarazem najmocniejszym momentem wywiadu był jego koniec. Jeśli ktoś, oglądając to, nie mógł powstrzymać się od płaczu, w ostatnich minutach tym bardziej nie będzie mógł zastopować tego uczucia. Prowadzący zostawia Erica Dane'a samego, by ten osobiście, bez udziału osób z zewnątrz, skierował swoje ostatnie słowa i wypowiedział je do kamery. Aktor korzysta z tej okazji, zwracając się do swoich córek.



Warto obejrzeć "Famous Last Words: Eric Dane" chociażby dla tego momentu. To trudna do obejrzenia, wymagająca rozmowa. Nosi jednak w sobie niewątpliwą wartość. Jest nie tylko podsumowaniem kariery Erica Dane'a; bardziej podsumowaniem życia, rachunkiem, w którym rozlicza się z tym, co było w nim dobre i złe. Co go straumatyzowało i obudziło demony, a co dało mu siłę i szczęście.

"Famous Last Words: Eric Dane" można obejrzeć na Netfliksie.

Adam Kudyba 23.02.2026 11:51

