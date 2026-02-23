REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Czy będzie 2. sezon Rycerza Siedmiu Królestw? Co dalej?

Wspaniała to była przygoda. „Rycerz Siedmiu Królestw”, a właściwie jego 1. sezon, dobiegł końca. Co dalej?

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw sezon 2 kiedy premiera czy będzie
REKLAMA

Pierwszy sezon „Rycerza Siedmiu Królestw” adaptował pierwsze z trzech dotychczas napisanych przez George’a R.R. Martina opowiadań o ser Duncanie Wysokim i jego giermku, Jaju (będącego w rzeczywistości Aegonem II Targaryenem, synem księcia i przyszłego króla).

Oprócz „Wędrownego rycerza”, we wspomnianym zbiorze trzech tekstów znajdziemy też „Zaprzysiężony miecz” oraz „Tajemniczego rycerza”. Z założenia każde z tych opowiadań ma być fabularną bazą kolejnych sezonów serialu HBO. Co więcej, George R.R. Martin zapowiedział już kolejne nowele o tym duecie. Jeśli zatem serial utrzyma poziom i wciąż będzie tak dobrze się oglądał, możemy liczyć na znacznie więcej odsłon.

REKLAMA

Rycerz Siedmiu Królestw: czy będzie 2. sezon? Kiedy premiera i co dalej z serialem HBO?

HBO Max ma ambitny plan, który jest w stanie zrealizować dzięki temu, że „Rycerz” jest produkcją znacznie bardziej kameralną, niż „Ród Smoka” czy późniejsze sezony „Gry o tron”. Mniejszy budżet, krótkie odcinki (sześć epizodów po trzydzieści-czterdzieści pięć minut) - to właśnie dzięki temu serwis jest w stanie dawać publiczności po jednym sezonie serialu rocznie (a nie w dwuletnich - lub więcej - odstępach).

Nie musimy czekać na zielone światło od HBO. 2. sezon nie tylko oficjalnie potwierdzono, lecz także rozpoczęto do niego zdjęcia - w grudniu ubiegłego roku w Belfaście ekipa wkroczyła na plan. I choć data premiery nie została jeszcze ustalona, możemy się jej spodziewać w styczniu 2027 r.

2. sezon będzie rozgrywał się ponad rok później. Dunk i Jajo przeczekali epidemię wielkiej wiosennej zarazy, która zdziesiątkowała populacje miast kontynentu, we wspomnianym Dorne. Wracając, bohaterowie zaciągną się do służby u zubożałego rycerza, ser Eustace’a Osgreya. Rycerz wplącze się w konflikt graniczny, zmuszający go do wyboru między wiernością lokalnemu lordowi a prawem, co kończy się dramatycznym pojedynkiem.

Przypomnę, że zanim do oferty HBO Max trafi 2. sezon „Rycerza”, wrócimy do Westeros za sprawą 3. sezonu „Rodu Smoka”. Ten zadebiutuje już w czerwcu tego roku. Latem swoją premierę będzie mieć też sztuka teatralna pt. „Obłąkany król”, która pochyli się nad preludium do Rebelii Roberta, która obaliła Targaryenów i pozbawiła ich Żelaznego Tronu.

Seriale GOT obejrzycie tu:
HBO Max
Gra o tron
HBO Max
REKLAMA

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to w tym miejscu możecie poczytać o ser Lyonelu Baratheonie. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT", dlaczego Baleor ma czarne włosy oraz o co chodziło w Rebelii Blackfyre'ów?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Michał Jarecki
23.02.2026 12:52
Tagi: Gra o tronRód SmokaRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
13:53
Pokonał Chalameta na BAFTA. Znacie go z głośnego serialu
Aktualizacja: 2026-02-23T13:53:31+01:00
12:52
Czy będzie 2. sezon Rycerza Siedmiu Królestw? Co dalej?
Aktualizacja: 2026-02-23T12:52:05+01:00
12:25
Netflix zrobił najbardziej irytujący dreszczowiec dekady. Czemu jest hitem?
Aktualizacja: 2026-02-23T12:25:43+01:00
11:51
Netflix pokazał pośmiertną rozmowę z Ericem Dane'em. Zalewałem się łzami
Aktualizacja: 2026-02-23T11:51:08+01:00
9:41
Jack Sparrow ma wrócić na wielki ekran. Nowa postać w Piratach z Karaibów
Aktualizacja: 2026-02-23T09:41:17+01:00
9:20
Fani Breaking Bad i Rycerza Siedmiu Królestw toczą wojnę. Wkroczyło HBO
Aktualizacja: 2026-02-23T09:20:09+01:00
6:15
Szwedzki łącznik to niezwykły film wojenny. Polacy się w nim zakochali
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
14:03
Spider-Man w VOD. Top 12 najlepszych filmów i seriali - ranking
Aktualizacja: 2026-02-22T14:03:00+01:00
13:12
Kiedy Oscary 2026? Święto kina nadciąga
Aktualizacja: 2026-02-22T13:12:00+01:00
12:03
Kiedy 3. sezon Euforii? Wkrótce wielka premiera
Aktualizacja: 2026-02-22T12:03:00+01:00
11:01
Drzewa to mocna rzecz. Trzeba ją przetrawić i przeczytać jeszcze raz
Aktualizacja: 2026-02-22T11:01:00+01:00
10:16
Nowy film young adult w Prime Video to katastrofa. Już dość
Aktualizacja: 2026-02-22T10:16:00+01:00
9:25
Nakręcił tylko jeden film i jest genialny. Nie przegapcie go w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-22T09:25:21+01:00
9:02
Disney+ wrzucił piękne love story. Szkoda, że takie nudne
Aktualizacja: 2026-02-22T09:02:00+01:00
8:01
Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego
Aktualizacja: 2026-02-22T08:01:00+01:00
18:54
Marian Dziędziel to legenda. Jest świetny w Ołowianych dzieciach
Aktualizacja: 2026-02-21T18:54:00+01:00
13:11
Rycerz 7 królestw wie, czego brakowało Grze o tron. Te sceny są kluczowe
Aktualizacja: 2026-02-21T13:11:00+01:00
12:15
Jeśli macie obejrzeć jeden film w weekend, włączcie ten klasyk z Prime Video
Aktualizacja: 2026-02-21T12:15:00+01:00
11:13
Od lat nie widziałem tak niezręcznego filmu. Został ze mną bardzo długo
Aktualizacja: 2026-02-21T11:13:00+01:00
10:03
Polskie filmy młodzieżowe podbijają Disney+. Nowa część właśnie leci w kinach
Aktualizacja: 2026-02-21T10:03:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA