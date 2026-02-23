Czy będzie 2. sezon Rycerza Siedmiu Królestw? Co dalej?

Ładowanie...

Pierwszy sezon „Rycerza Siedmiu Królestw” adaptował pierwsze z trzech dotychczas napisanych przez George’a R.R. Martina opowiadań o ser Duncanie Wysokim i jego giermku, Jaju (będącego w rzeczywistości Aegonem II Targaryenem, synem księcia i przyszłego króla).



Oprócz „Wędrownego rycerza”, we wspomnianym zbiorze trzech tekstów znajdziemy też „Zaprzysiężony miecz” oraz „Tajemniczego rycerza”. Z założenia każde z tych opowiadań ma być fabularną bazą kolejnych sezonów serialu HBO. Co więcej, George R.R. Martin zapowiedział już kolejne nowele o tym duecie. Jeśli zatem serial utrzyma poziom i wciąż będzie tak dobrze się oglądał, możemy liczyć na znacznie więcej odsłon.

Rycerz Siedmiu Królestw: czy będzie 2. sezon? Kiedy premiera i co dalej z serialem HBO?

HBO Max ma ambitny plan, który jest w stanie zrealizować dzięki temu, że „Rycerz” jest produkcją znacznie bardziej kameralną, niż „Ród Smoka” czy późniejsze sezony „Gry o tron”. Mniejszy budżet, krótkie odcinki (sześć epizodów po trzydzieści-czterdzieści pięć minut) - to właśnie dzięki temu serwis jest w stanie dawać publiczności po jednym sezonie serialu rocznie (a nie w dwuletnich - lub więcej - odstępach).



Nie musimy czekać na zielone światło od HBO. 2. sezon nie tylko oficjalnie potwierdzono, lecz także rozpoczęto do niego zdjęcia - w grudniu ubiegłego roku w Belfaście ekipa wkroczyła na plan. I choć data premiery nie została jeszcze ustalona, możemy się jej spodziewać w styczniu 2027 r.



2. sezon będzie rozgrywał się ponad rok później. Dunk i Jajo przeczekali epidemię wielkiej wiosennej zarazy, która zdziesiątkowała populacje miast kontynentu, we wspomnianym Dorne. Wracając, bohaterowie zaciągną się do służby u zubożałego rycerza, ser Eustace’a Osgreya. Rycerz wplącze się w konflikt graniczny, zmuszający go do wyboru między wiernością lokalnemu lordowi a prawem, co kończy się dramatycznym pojedynkiem.

Przypomnę, że zanim do oferty HBO Max trafi 2. sezon „Rycerza”, wrócimy do Westeros za sprawą 3. sezonu „Rodu Smoka”. Ten zadebiutuje już w czerwcu tego roku. Latem swoją premierę będzie mieć też sztuka teatralna pt. „Obłąkany król”, która pochyli się nad preludium do Rebelii Roberta, która obaliła Targaryenów i pozbawiła ich Żelaznego Tronu.

Michał Jarecki 23.02.2026 12:52

