Kiedy 3. sezon Euforii? Wkrótce wielka premiera

"Euforia" to serial, o którym powiedziano już bardzo, ale to bardzo wiele. Twórcy po czteroletniej przerwie planują dopisać kolejny rozdział do znanej nam historii - oczywiście w postaci kolejnego, 3. sezonu. Sprawdzamy, kiedy będziemy mogli go obejrzeć.

Adam Kudyba
euforia kiedy 3 sezon
W 2019 roku świat seriali wzbogacił się o efekt współpracy studia A24 i Sama Levinsona. Mowa rzecz jasna o "Euforii", która przyniosła/zwiększyła popularność zarówno samemu reżyserowi, jak i jego młodym gwiazdom. Od samego początku istnienia serial mierzy się z mieszanymi opiniami ze strony krytyków oraz publiczności. W przypadku "Euforii" najczęściej chwali się warstwę wizualną, zaś mniej przychylnie mówi się o tym, jak przedstawiana jest tematyka seksu czy używek.

Euforia - kiedy premiera 3. sezonu serialu?

Czy w 3. sezonie będzie podobnie? Przekonamy się już niebawem. "Euforia" tym razem kazała na siebie czekać wyjątkowo długo. Różnica pomiędzy premierami 1. oraz 2. sezonu wynosiła ok. 2,5 roku. Tym razem kolejna odsłona serialu Sama Levinsona kazała na siebie czekać ponad 4 lata.

"Dwójka" miała polską premierę w styczniu 2022 roku. Po jej zakończeniu narastały wątpliwości i pytania co do tego, kiedy zobaczymy kolejny sezon "Euforii". Były one tym bardziej zasadne, że kariery wielu gwiazd tej produkcji ruszyły do przodu i nie było stuprocentowo jasne, że ich zapełnione harmonogramy uda się zgrać. Na szczęście 3. sezon "Euforii" doszedł do skutku - pierwszy odcinek zobaczymy na HBO Max już 13 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z dostępnymi informacjami, 3. sezon ma - podobnie jak dotychczas - liczyć 8 epizodów, wypuszczanych na platformę pojedynczo, w ramach cotygodniowego cyklu.

Euforia - fabuła 3. sezonu

Starzy bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym problemom. Rue (Zendaya) jest zadłużona u dilerki narkotyków Laurie i musi spłacić to, co jest jej winna. Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) są zaręczeni, jednak dziewczyna robi równocześnie karierę na kamerkach. Jules (Hunter Schafer) studiuje w szkole artystycznej i denerwuje się karierą malarską. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, zaś Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki (Sharon Stone).

Euforia - obsada 3. sezonu

  • Zendaya jako Rue Bennett
  • Maude Apatow jako Lexi Howard
  • Jacob Elordi jako Nate Jacobs
  • Sydney Sweeney jako Cassie Howard
  • Alexa Demie jako Maddy Perez
  • Hunter Schafer jako Jules Vaughn
  • Colman Domingo jako Ali Muhammed
  • Martha Kelly jako Laurie
  • Chloe Cherry jako Faye
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje
  • Toby Wallace
  • Sharon Stone
  • Natasha Lyonne
  • Eli Roth
  • Trisha Paytas
  • Danielle Deadwyler
  • Rosalia
  • Marshawn Lynch
  • Kadeem Hardison
  • Darrell Britt-Gibson
  • Priscilla Delgado
  • James Landry Hébert
  • Anna Van Patten
  • Sam Trammell

W 3. sezonie nie pojawią się m.in. Barbie Ferreira (Kat), Austin Abrams (Ethan), Storm Reid (Gia) i Nika King (Leslie). Nie jest jasne, czy w obsadzie znajdzie się Eric Dane, wcielający się w Cala Jacobsa.

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

Tagi: EuforiaHBO MaxSharon StoneSydney SweeneyZendaya
