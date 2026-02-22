REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kiedy Oscary 2026? Święto kina nadciąga

Dzień za dniem, a święto kina zbliża się wielkimi krokami. Mowa oczywiście o rozdaniu najważniejszych nagród w branży filmowej - Oscarów. Kiedy odbędzie się gala wręczenia statuetek?

Adam Kudyba
oscary 2026 kiedy gdzie
REKLAMA

W tym roku Oscary zostaną wręczone po raz 98., a zatem za dwa lata czeka nas okrągła rocznica. Choć wielu dezawuuje znaczenie tych nagród, to nie ulega wątpliwości, że to bardzo ważny popkulturowo moment. Deszcz statuetek nierzadko oznacza większą popularność aktorów występujących w nagrodzonym filmie, zaś pominiętym czy przegranym potrafią rzadziej dzwonić telefony z propozycjami. Oczywiście nie jest to reguła, która zawsze się sprawdza. Niekwestionowana jest za to atmosfera napięcia, nerwów, obstawiania zwycięzców i wyścigi w przewidywaniach.

REKLAMA

Oscary 2026 - kiedy się odbędą?

Poprzednie rozdanie Oscarów odbyło się w pierwszych dniach marca. Nie nosiło to znamion zaskoczenia - gale oscarowe zwykle mają miejsce w marcu. W tym roku nie będzie inaczej - 98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku (poniedziałek). Galę po raz drugi poprowadzi Conan O'Brien, amerykański komik, prowadzący programów telewizyjnych i aktor.

Dotychczas Oscary przyznawano w 23 kategoriach, jednak od tego roku liczba nagród jest zwiększona do 24 - nowa kategoria to "Najlepszy casting". Pierwszymi, historycznymi kandydatami do wygrania statuetki w tej kategorii są "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Tajny agent" i "Grzesznicy" (pełną listę nominowanych znajdziecie tutaj).

Oscary 2026 - gdzie obejrzeć?

W Polsce od jakiegoś czasu oscarowa gala jest transmitowana przez stację Canal+. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie będzie inaczej i 98. ceremonia wręczenia Oscarów również ma być transmitowana przez tę stację. Dotychczas polskimi prowadzącymi, komentującymi wyniki, byli krytycy filmowi, Błażej Hrapkowicz oraz Karolina Korwin-Piotrowska. Póki co nie jest pewne, czy taki skład wciąż jest aktualny, zwłaszcza, że Korwin-Piotrowska w ubiegłym roku pożegnała się z telewizją.

Jeszcze nie ogłoszono oficjalnej godziny rozpoczęcia transmisji Oscarów na Canal+, natomiast przeliczając na naszą strefę czasową (w Stanach jest to 7:00 p.m. ET), w Polsce gala powinna odbywać się 16 marca w godzinach 1:00-4:00 (w tym miejscu warto nadmienić, że pół godziny wcześniej na Canal+ rozpoczynała się relacja z czerwonego dywanu). Do czasu podania oficjalnej, polskiej godziny można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że godzinowy przedział Oscarów 2026 będzie właśnie taki.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.02.2026 13:12
Tagi: Oscary
Najnowsze
12:03
Kiedy 3. sezon Euforii? Wkrótce wielka premiera
Aktualizacja: 2026-02-22T12:03:00+01:00
11:01
Drzewa to mocna rzecz. Trzeba ją przetrawić i przeczytać jeszcze raz
Aktualizacja: 2026-02-22T11:01:00+01:00
10:16
Nowy film young adult w Prime Video to katastrofa. Już dość
Aktualizacja: 2026-02-22T10:16:00+01:00
9:25
Nakręcił tylko jeden film i jest genialny. Nie przegapcie go w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-22T09:25:21+01:00
9:02
Disney+ wrzucił piękne love story. Szkoda, że takie nudne
Aktualizacja: 2026-02-22T09:02:00+01:00
8:01
Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego
Aktualizacja: 2026-02-22T08:01:00+01:00
18:54
Marian Dziędziel to legenda. Jest świetny w Ołowianych dzieciach
Aktualizacja: 2026-02-21T18:54:00+01:00
13:11
Rycerz 7 królestw wie, czego brakowało Grze o tron. Te sceny są kluczowe
Aktualizacja: 2026-02-21T13:11:00+01:00
12:15
Jeśli macie obejrzeć jeden film w weekend, włączcie ten klasyk z Prime Video
Aktualizacja: 2026-02-21T12:15:00+01:00
11:13
Od lat nie widziałem tak niezręcznego filmu. Został ze mną bardzo długo
Aktualizacja: 2026-02-21T11:13:00+01:00
10:03
Polskie filmy młodzieżowe podbijają Disney+. Nowa część właśnie leci w kinach
Aktualizacja: 2026-02-21T10:03:00+01:00
8:57
Mocne nowości HBO Max na weekend. 4 hity i polski serial o zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T08:57:00+01:00
8:11
Gorący dreszczowiec rozpala użytkowników Prime Video. Nie mogą mu się oprzeć
Aktualizacja: 2026-02-21T08:11:00+01:00
7:09
Czy będzie 4. sezon Nocnego agenta? Świetne wieści
Aktualizacja: 2026-02-21T07:09:00+01:00
5:44
Kiedy premiera 5. sezonu The Boys? To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-21T05:44:00+01:00
20:25
Prime Video dostało szansę na dobry serial. Nie zmarnowało jej
Aktualizacja: 2026-02-20T20:25:00+01:00
20:12
Kiedy Projekt Hail Mary trafi do kin? Wielkie sci-fi nadchodzi
Aktualizacja: 2026-02-20T20:12:21+01:00
16:59
Zaskakująca zmiana w Nocnym agencie. Wymienili kluczową postać
Aktualizacja: 2026-02-20T16:59:00+01:00
16:03
Naga broń z Liamem Neesonem już w streamingu. Gdzie obejrzeć oldschoolową komedię?
Aktualizacja: 2026-02-20T16:03:54+01:00
15:29
Obejrzyj ten film, przeproś matkę. To prawdziwa bomba emocjonalna
Aktualizacja: 2026-02-20T15:29:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA