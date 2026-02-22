Kiedy Oscary 2026? Święto kina nadciąga

Ładowanie...

W tym roku Oscary zostaną wręczone po raz 98., a zatem za dwa lata czeka nas okrągła rocznica. Choć wielu dezawuuje znaczenie tych nagród, to nie ulega wątpliwości, że to bardzo ważny popkulturowo moment. Deszcz statuetek nierzadko oznacza większą popularność aktorów występujących w nagrodzonym filmie, zaś pominiętym czy przegranym potrafią rzadziej dzwonić telefony z propozycjami. Oczywiście nie jest to reguła, która zawsze się sprawdza. Niekwestionowana jest za to atmosfera napięcia, nerwów, obstawiania zwycięzców i wyścigi w przewidywaniach.

REKLAMA

Oscary 2026 - kiedy się odbędą?

Poprzednie rozdanie Oscarów odbyło się w pierwszych dniach marca. Nie nosiło to znamion zaskoczenia - gale oscarowe zwykle mają miejsce w marcu. W tym roku nie będzie inaczej - 98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku (poniedziałek). Galę po raz drugi poprowadzi Conan O'Brien, amerykański komik, prowadzący programów telewizyjnych i aktor.

Dotychczas Oscary przyznawano w 23 kategoriach, jednak od tego roku liczba nagród jest zwiększona do 24 - nowa kategoria to "Najlepszy casting". Pierwszymi, historycznymi kandydatami do wygrania statuetki w tej kategorii są "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Tajny agent" i "Grzesznicy" (pełną listę nominowanych znajdziecie tutaj).

Oscary 2026 - gdzie obejrzeć?

W Polsce od jakiegoś czasu oscarowa gala jest transmitowana przez stację Canal+. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie będzie inaczej i 98. ceremonia wręczenia Oscarów również ma być transmitowana przez tę stację. Dotychczas polskimi prowadzącymi, komentującymi wyniki, byli krytycy filmowi, Błażej Hrapkowicz oraz Karolina Korwin-Piotrowska. Póki co nie jest pewne, czy taki skład wciąż jest aktualny, zwłaszcza, że Korwin-Piotrowska w ubiegłym roku pożegnała się z telewizją.

Jeszcze nie ogłoszono oficjalnej godziny rozpoczęcia transmisji Oscarów na Canal+, natomiast przeliczając na naszą strefę czasową (w Stanach jest to 7:00 p.m. ET), w Polsce gala powinna odbywać się 16 marca w godzinach 1:00-4:00 (w tym miejscu warto nadmienić, że pół godziny wcześniej na Canal+ rozpoczynała się relacja z czerwonego dywanu). Do czasu podania oficjalnej, polskiej godziny można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że godzinowy przedział Oscarów 2026 będzie właśnie taki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 22.02.2026 13:12

Ładowanie...