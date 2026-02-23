Netflix zrobił najbardziej irytujący dreszczowiec dekady. Czemu jest hitem?

Ładowanie...

"Zatrzymać pożar" zamiania gojenie ran w prawdziwy koszmar. Po śmierci męża Mara wyjeżdża z córką, szwagrem, jego żoną i ich synem do rodzinnego domu letniskowego. W lesie wybucha jednak niekontrolowany pożar, który obejmuje coraz większe obszary. Problem w tym, że chwilę przed nim Lide gdzieś zniknęła. Zrozpaczona matka rusza więc na poszukiwania swojego dziecka. Jak jej to idzie? Według wyników oglądalności na Netflikie - brawurowo!



No bo faktycznie "Zatrzymać pożar" z miejsca rozpaliło serca użytkowników platformy. Hiszpański dreszczowiec trafił na Netfliksa w miniony piątek. I od tamtej pory nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Polacy oglądają go na potęgę. I nie są jedyni. Produkcja podbija zestawienia w różnych krajach na świecie.

Zatrzymać pożar - opinie o hiszpańskim dreszczowcu Netfliksa

Tak zawrotna kariera "Zatrzymać pożar" może dziwić. Gdy spojrzymy bowiem na opinie o hiszpańskim dreszczowcu Netfliksa w mediach społecznościowych, wcale nie są one jakieś pozytywne. Zdarzają się głosy nad wyraz ostre. Użytkownicy wieszają na filmie psy, krytykując wszystko - od fabuły (powtarzalna) po sam pożar (niewiarygodny).

"Zatrzymać pożar" na Netfliksie to najbardziej irytujący film tej dekady



"Zatrzymać pożar" ma w tle pożar lasu, przez co może się wydawać, że to coś na kształt "Zaginionego autobusu". Ostatecznie pozostaje jednak dramatem o zaginięciach i oskarżeniach, który staje się monotonny i przesadzony. Aktorzy na pewno nie są w swoich najlepszych formach. Dłuży się



"Zatrzymać pożar" ma fabułę tak generyczną i rozwleczoną, że staje się bardzo powtarzalna. Brakuje jej wyrazu - zarówno przez finał, który da się łatwo przewidzieć, jak i przez pożar, który nie jest tak ważnym elementem, jak sugeruje tytuł. Aktorzy wypadają słabo



- czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, nie brakuje też głosów przeciwnych. W mediach społecznościowych przeczytamy również, że produkcja "przykleja do ekranu", "trzyma w napięciu" i w ogóle "10/10". Jeśli jednak w międzyczasie ktoś używa tak ostrego okreśenia, jak "najbardziej irytujący film dekady", to coś musi być na rzeczy. Tym samym lepiej omijać "Zatrzymać pożar" szerokim łukiem. Zapowiada się na jeden z tych tytułów, które dowodzą, że szukając czegoś na wieczorny seans, nie warto sugerować się topką Netfliksa.

Rafał Christ 23.02.2026 12:25

