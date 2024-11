"Zakochany bałwan" emanuje prostotą i szczerością. Trzeba przyznać, że jest czymś świeższym niż tytuły, które do tej pory pojawiły się na Netfliksie, a co za tym idzie - nie dziwi to, że subskrybenci serwisu rzucili się na tę świąteczną komedię. To sprośna produkcja, która w kilku momentach puszcza oczko do widzów. Wprawdzie nie jest to coś specjalnego, co ma szansę pozostać w pamięci na długo, lecz "Zakochany bałwan" z pewnością będzie niezłym wyborem dla poszukiwaczy świątecznych nowości.