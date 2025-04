To jeden z najpopularniejszych obecnie seriali Netfliksa. Miał szokować, nie wyszło

Kiedy zaczęłam oglądać "Ciemną stronę kidfluencingu", nie do końca potrafiłam powiedzieć, co tak naprawdę mi w tej produkcji nie pasuje. Na początku pomyślałam, że może po prostu nie skupiłam się na tym dokumencie, dlatego serial nie do końca mnie wciągnął. Potrzebowałam kilku dni, żeby załapać, dlaczego tym razem dokument od Netfliksa nie przypadł mi do gustu - po prostu tyle się naoglądałam dzieci w internecie, że nowa produkcja w żaden sposób mnie nie zaskoczyła. I to chyba znak, że być może to czas na bliższe przyjrzenie się sharentingowi i wyciągnięcie wniosków z tego zjawiska, żeby nie powtórzyć błędów z przeszłości.