Najlepszy film gangsterski wszech czasów znika z Netfliksa. Macie ostatnią szansę, by go obejrzeć

W "Ojcu chrzestnym" nie ma zbędnych ujęć, ani nietrafionych kwestii. Dlatego, choć trwa on trzy godziny, ogląda się go jednym tchem. Co prawda w codziennym biegu może być trudno znaleźć tyle czasu na jego seans, ale okazja aż się o to prosi. Film znika bowiem z Netfliksa i to nie za tydzień czy parę dni. Tylko dzisiaj. 14 kwietnia to ostatni dzień, w którym można obejrzeć go na platformie.