Wielkanoc należy do polskiego melodramatu. Możesz go obejrzeć 13 razy

Tak, dobrze czytacie. 13 razy będziecie mogli w wielkanocny długi weekend obejrzeć kultowego "Znachora". Jak zapewne dobrze wiecie, opowiada on historię Rafała Wilczura. Po odejściu żony znany chirurg pogrąża się w alkoholizmie i wdaje się w bójkę, która kończy się utratą pamięci. Nie wiedząc kim jest zaczyna nowe życie jako wędrowny znachor. Wykorzystuje ogromne umiejętności medyczne, aby pomagać ludziom na wsi. Tyle.



Nieważne ile razy ten klasyczny polski melodramat byśmy oglądali, i tak zawsze uronimy łezkę, gdy Piotr Fronczewski jako profesor Dobraniecki wypowie słynną kwestię: "proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur". Z jakiegoś powodu to wciąż działa, zagnieździło się w naszym DNA i nie chce go opuścić. Dlatego telewizja tak chętnie "Znachora" powtarza.

REKLAMA

Znachor - kiedy emisja w telewizji na Wielkanoc?

Na "Znachora" w telewizji można się natknąć z różnych okazji. Jest emitowany w długie weekendy czy Boże Narodzenie. Ale prawdziwa na niego pora przychodzi zawsze Wielkanocą. Wtedy najchętniej go oglądamy, bo z motywami cierpienia i odkupienia, upadku i zmartwychwstania bohatera, najmocniej rezonuje z refleksyjną naturą tych świąt. Dlatego właśnie nawet niechcący, skacząc po kanałach zawsze się na niego natykamy.

Telewizja zdaje sobie sprawę, jak bardzo w Wielkanoc uwielbiamy oglądać "Znachora". Umożliwia nam to wręcz w sposób memiczny. W końcu emituje go po kilkanaście razy. Nie inaczej jest w tym roku. W wielkanocny długi weekend - od piątku do poniedziałku włącznie - możemy się na niego natknąć łącznie aż 13 razy. Złapiemy go na antenach różnych stacji - od ZOOM TV przez TVP1 po TVN.

Warto jednak uważać. W niedzielę Polsat również wyemituje "Znachora". Ale już inną wersję. Tę Netfliksa z 2023 roku, w której w główną rolę wciela się Lszek Lichota. Nie pomyl więc filmu. Albo obejrzyj adaptację książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w dwóch zupełnie różnych odsłonach. Tak też można. Nie pogryzą się.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Rozpiska emisji "Znachora" w telewizji:

Piątek

Antena HD - 20:00

ZOOM TV - 21:00

Sobota

Novela TV - 12:00

Kino Polska - 17:05

Filmax - 20:00

Novela TV - 22:00

Niedziela

TVP1 - 13:40

TVN - 16:15

Tele 5 - 20:00

TVP Seriale - 21:35

REKLAMA

Poniedziałek

TVP Seriale - 11:20

Antena HD - 17:20

Zoom TV - 17:45

REKLAMA

Rafał Christ 04.04.2026 12:03

Ładowanie...