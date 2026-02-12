Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara

"Franz Kafka" to produkcja w reżyserii Agnieszki Holland, która miała reprezentować nas na tegorocznych Oscarach. Biograficzny film ostatecznie nie trafił do grona nominowanych, ale wciąż warto rzucić na niego okiem. Już zaraz nadarzy się ku temu okazja, ponieważ tytuł trafi do oferty TVP VOD.

Anna Bortniak
franz kafka w tvp vod jest data
REKLAMA

To miał być nasz reprezentant na Oscarach 2026. Jak już wiadomo, "Franz Kafka" nie znalazł się jednak w grupie nominowanych do nagrody filmów międzynarodowych. Został natomiast doceniony na innych prestiżowych wydarzeniach - na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył Srebrne Lwy, a Tomasz Namiuk, Gabriela Polakova oraz Idan Weiss zostali nagrodzeni kolejno za zdjęcia, charakteryzację i najlepszą rolę męską. Jak by tego było mało, produkcja brała udział m.in. w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i znalazła się na shortliście do Europejskich Nagród Filmowych.

REKLAMA

Franz Kafka - gdzie obejrzeć online? Film Agnieszki Holland trafi do TVP VOD

Do tej pory "Franz Kafka" był dostępny w ramach wypożyczenia wyłącznie w CANAL+ VOD. Lada moment, bo już 13 lutego, będzie go można obejrzeć w TVP VOD. Film będzie dostępny w serwisie jako produkcja premium, w modelu TVOD, co oznacza, że trzeba będzie zapłacić za jej obejrzenie.

"Franz Kafka" to portret literackiej ikony XX wieku, w którym Agnieszka Holland podąża śladami czeskiego pisarza, omawiając najważniejsze momenty jego życia. Na ich podstawie tworzy niezwykłą mozaikę losów Kafki zupełnie inaczej niż robi to tradycyjny dramat biograficzny. Mimo że życiorys stanowi ważną część filmu, to dodatkowo jest on również punktem wyjścia do refleksji nad dzisiejszym światem. Reżyserka porusza w nim również takie tematy jak trudności z poznaniem drugiego człowieka czy problemy związane z kapitalizmem.

Podczas tegorocznych Oscarów wśród nominowanych filmów międzynarodowych znalazły się takie produkcje jak: "Tajny agent" (produkcja: Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia), "To był zwykły przypadek" (produkcja: Francja, Iran, Luksemburg), "Wartość sentymentalna" (produkcja: Norwegia, Niemcy, Dania, Szwecja, Francja), "Sirât" (produkcja: Hiszpania, Francja) oraz "Głos Hind Rajab" (Francja, Tunezja).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
12.02.2026 10:29
Tagi: Agnieszka HollandPolskie filmy
Najnowsze
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Hit Netfliksa porównywany do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA