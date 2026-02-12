Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara

Ładowanie...

To miał być nasz reprezentant na Oscarach 2026. Jak już wiadomo, "Franz Kafka" nie znalazł się jednak w grupie nominowanych do nagrody filmów międzynarodowych. Został natomiast doceniony na innych prestiżowych wydarzeniach - na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył Srebrne Lwy, a Tomasz Namiuk, Gabriela Polakova oraz Idan Weiss zostali nagrodzeni kolejno za zdjęcia, charakteryzację i najlepszą rolę męską. Jak by tego było mało, produkcja brała udział m.in. w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i znalazła się na shortliście do Europejskich Nagród Filmowych.

Franz Kafka - gdzie obejrzeć online? Film Agnieszki Holland trafi do TVP VOD

Do tej pory "Franz Kafka" był dostępny w ramach wypożyczenia wyłącznie w CANAL+ VOD. Lada moment, bo już 13 lutego, będzie go można obejrzeć w TVP VOD. Film będzie dostępny w serwisie jako produkcja premium, w modelu TVOD, co oznacza, że trzeba będzie zapłacić za jej obejrzenie.

"Franz Kafka" to portret literackiej ikony XX wieku, w którym Agnieszka Holland podąża śladami czeskiego pisarza, omawiając najważniejsze momenty jego życia. Na ich podstawie tworzy niezwykłą mozaikę losów Kafki zupełnie inaczej niż robi to tradycyjny dramat biograficzny. Mimo że życiorys stanowi ważną część filmu, to dodatkowo jest on również punktem wyjścia do refleksji nad dzisiejszym światem. Reżyserka porusza w nim również takie tematy jak trudności z poznaniem drugiego człowieka czy problemy związane z kapitalizmem.

Podczas tegorocznych Oscarów wśród nominowanych filmów międzynarodowych znalazły się takie produkcje jak: "Tajny agent" (produkcja: Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia), "To był zwykły przypadek" (produkcja: Francja, Iran, Luksemburg), "Wartość sentymentalna" (produkcja: Norwegia, Niemcy, Dania, Szwecja, Francja), "Sirât" (produkcja: Hiszpania, Francja) oraz "Głos Hind Rajab" (Francja, Tunezja).

Anna Bortniak 12.02.2026 10:29

