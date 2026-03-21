REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Polski film rządzi w Prime Video. Czegoś takiego dawno nie było

Ubiegłoroczny film Piotra Domalewskiego wziął szturmem nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale również kina w szerokiej dystrybucji i serca ludzi, którzy przyszli do nich na seans. "Ministranci", bo o tej produkcji mowa, od jakiegoś czasu są dostępni do obejrzenia na Prime Video i - co ciekawe - praktycznie cały czas są na czele oglądalności serwisu.

Adam Kudyba
ministranci prime video film
REKLAMA

Robienie w Polsce filmów o tematyce wokół Kościoła Katolickiego zwykle jest stąpaniem po bardzo cienkim lodzie. Głównie dlatego, że podzielona publiczność jest bardzo czuła na ten temat - łatwo jest więc albo przegiąć w stronę ślepo antykościelnego/antyreligijnego kina czy satyry, albo w drugą stronę, nadmiernie promującą określone wartości. "Ministranci" pokazują, że można się wyłamać z tego podziału, a widzowie doceniają to. Zwłaszcza ci mający dostęp do Prime Video, bowiem dzięki nim film jest obecnie na 2. miejscu w rankingu oglądalności na platformie.

REKLAMA

Ministranci uwielbiani na Prime Video. Ten film jest wielkim hitem

Filip (Tobiasz Wajda), Gucci (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) i Mały Kurczak (Filip Juszczyk) to paczka kumpli, którzy chodzą do tej samej szkoły i trzymają się razem również poza nią. Jak nietrudno się domyślić po tytule, chłopaki są również młodymi żołnierzami Pana, czyli ministrantami. Przegrana w kościelnym turnieju zaczyna otwierać im oczy na otaczającą ich niesprawiedliwość. Aby spróbować zadośćuczynić pokrzywdzonym przez los sąsiadom, decydują się na radykalny ruch - zamontowanie w konfesjonale kamery, rejestrowanie spowiadających się tam ludzi i dostarczanie bezpośredniej pomocy. Szlachetna postawa z czasem okazuje się trudniejsza do uskutecznienia, niż któremukolwiek z chłopaków się wydawało.

Domalewski bardzo umiejętnie podchodzi do historii, którą chce przekazać; ma w sobie wiarę w ludzi, ale nie wszystkich. Im dalej główni bohaterowie posuwają się w swoich działaniach, tym częstsze są wątpliwości i pytania, które ich dręczą. Czy naprawdę da się w taki sposób naprawić świat? Co zrobić, gdy adresat pomocy jej nie chce? Jak daleko można się posunąć w czynieniu dobra? Oczywiście odpowiedzi nie ma łatwych, a i film uczciwie nie serwuje wielkiego oczyszczenia.

Ministranci doceniani przez widzów. Polskie kino wraca na szczyt

Nie mam wątpliwości, że "Ministranci" to jeden z najciekawszych polskich filmów ostatnich lat. Można się oczywiście doczepić do pewnych rzeczy w fabule, ale ciężko nie docenić serducha, pomysłu i energii, z jaką Domalewski opowiada tę historię. To angażujące, wzbudzające autentyczne emocje kino, będące dowodem na to, że da się opowiedzieć bajkę o superbohaterach, połączyć ją z kinem zaangażowanym społecznie i wyjść na tym dobrze.

Podobnego zdania są komentujący w sieci widzowie oraz krytycy. Oto niektóre i dość zgodne w swojej pozytywnej ocenie względem "Ministrantów" opinie:

"Ministranci" są dostępni do obejrzenia na platformie Prime Video.

PRIME VIDEO
Prime Video
Ministranci
Prime Video
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.03.2026 20:12
Tagi: piotr domalewskiPolskie filmyPrime Video
Najnowsze
15:16
Hicior z Clintem Eastwoodem trzeba znać. Na Netfliksie nie trzeba dopłacać
Aktualizacja: 2026-03-21T15:16:00+01:00
14:43
Na HBO Max trafił thriller, którego bały się kina. Jest genialny
Aktualizacja: 2026-03-21T14:43:27+01:00
13:11
Twardziele w skórach robią rozróbę w Prime Video. Ależ to się ogląda
Aktualizacja: 2026-03-21T13:11:00+01:00
12:24
Thriller z Malkovichem podbija ShyShowtime. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2026-03-21T12:24:00+01:00
11:16
Nowy akcyjniak od scenarzysty Johna Wicka już w SkyShowtime. Tego mi było trzeba
Aktualizacja: 2026-03-21T11:16:06+01:00
9:41
Disney+ znalazł lekarstwo na nudę. Strzela nowościami jak z rewolweru
Aktualizacja: 2026-03-21T09:41:00+01:00
8:43
Użytkownicy Prime Video nienawidzą superbohaterów. Tego akcyjniaka pokochają
Aktualizacja: 2026-03-21T08:43:00+01:00
7:50
Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2026-03-21T07:50:00+01:00
6:39
Czy powstanie Projekt Hail Mary 2? Twórca zabiera głos
Aktualizacja: 2026-03-21T06:39:00+01:00
19:12
Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie
Aktualizacja: 2026-03-20T19:12:00+01:00
18:32
Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę
Aktualizacja: 2026-03-20T18:32:59+01:00
17:28
Quentin Tarantino robi serial gangsterski. Towarzyszy mu Sylvester Stallone
Aktualizacja: 2026-03-20T17:28:00+01:00
15:44
Kontrowersyjny horror ma problemy z cenzurą. Zdecydowanie za ostro
Aktualizacja: 2026-03-20T15:44:00+01:00
15:16
Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat
Aktualizacja: 2026-03-20T15:16:08+01:00
14:59
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 13
Aktualizacja: 2026-03-20T14:59:04+01:00
14:56
Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-03-20T14:56:53+01:00
14:15
Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2026-03-20T14:15:29+01:00
13:03
Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Aktualizacja: 2026-03-20T13:03:43+01:00
12:05
Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film
Aktualizacja: 2026-03-20T12:05:26+01:00
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA