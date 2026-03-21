Polski film rządzi w Prime Video. Czegoś takiego dawno nie było

Robienie w Polsce filmów o tematyce wokół Kościoła Katolickiego zwykle jest stąpaniem po bardzo cienkim lodzie. Głównie dlatego, że podzielona publiczność jest bardzo czuła na ten temat - łatwo jest więc albo przegiąć w stronę ślepo antykościelnego/antyreligijnego kina czy satyry, albo w drugą stronę, nadmiernie promującą określone wartości. "Ministranci" pokazują, że można się wyłamać z tego podziału, a widzowie doceniają to. Zwłaszcza ci mający dostęp do Prime Video, bowiem dzięki nim film jest obecnie na 2. miejscu w rankingu oglądalności na platformie.

Ministranci uwielbiani na Prime Video. Ten film jest wielkim hitem

Filip (Tobiasz Wajda), Gucci (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) i Mały Kurczak (Filip Juszczyk) to paczka kumpli, którzy chodzą do tej samej szkoły i trzymają się razem również poza nią. Jak nietrudno się domyślić po tytule, chłopaki są również młodymi żołnierzami Pana, czyli ministrantami. Przegrana w kościelnym turnieju zaczyna otwierać im oczy na otaczającą ich niesprawiedliwość. Aby spróbować zadośćuczynić pokrzywdzonym przez los sąsiadom, decydują się na radykalny ruch - zamontowanie w konfesjonale kamery, rejestrowanie spowiadających się tam ludzi i dostarczanie bezpośredniej pomocy. Szlachetna postawa z czasem okazuje się trudniejsza do uskutecznienia, niż któremukolwiek z chłopaków się wydawało.

Domalewski bardzo umiejętnie podchodzi do historii, którą chce przekazać; ma w sobie wiarę w ludzi, ale nie wszystkich. Im dalej główni bohaterowie posuwają się w swoich działaniach, tym częstsze są wątpliwości i pytania, które ich dręczą. Czy naprawdę da się w taki sposób naprawić świat? Co zrobić, gdy adresat pomocy jej nie chce? Jak daleko można się posunąć w czynieniu dobra? Oczywiście odpowiedzi nie ma łatwych, a i film uczciwie nie serwuje wielkiego oczyszczenia.

Ministranci doceniani przez widzów. Polskie kino wraca na szczyt

Nie mam wątpliwości, że "Ministranci" to jeden z najciekawszych polskich filmów ostatnich lat. Można się oczywiście doczepić do pewnych rzeczy w fabule, ale ciężko nie docenić serducha, pomysłu i energii, z jaką Domalewski opowiada tę historię. To angażujące, wzbudzające autentyczne emocje kino, będące dowodem na to, że da się opowiedzieć bajkę o superbohaterach, połączyć ją z kinem zaangażowanym społecznie i wyjść na tym dobrze.

Podobnego zdania są komentujący w sieci widzowie oraz krytycy. Oto niektóre i dość zgodne w swojej pozytywnej ocenie względem "Ministrantów" opinie:

"Ministranci" są dostępni do obejrzenia na platformie Prime Video.

Adam Kudyba 21.03.2026 20:12

