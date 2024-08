Adam Małysz poprowadzi "Dzień dobry TVN"

Jak dowiedział się portal Press.pl, jednym z nich będzie Adam Małysz, były skoczek narciarski, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego. W mediach społecznościowych stacji TVN pojawił się już nawet spot promujący dołączenie legendarnego sportowca do popularnej śniadaniówki. "Praca w Dzień dobry TVN to dla mnie wielki sprawdzian formy, a dla państwa, mam nadzieję, wiele emocji. Jak to mówią górale, zacznij dzień od dzień dobry" - zapowiedział sportowiec.